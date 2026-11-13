Balıkesir Havran'da nüfus müdürü, çorapla işlem yapan üreticiye çizmelerini giydirdi - Son Dakika
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Balıkesir Havran'da nüfus müdürü, çorapla işlem yapan üreticiye çizmelerini giydirdi

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Balıkesir Havran\'da nüfus müdürü, çorapla işlem yapan üreticiye çizmelerini giydirdi
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Balıkesir Havran\'da nüfus müdürü, çorapla işlem yapan üreticiye çizmelerini giydirdi
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Havran'da ehliyet işlemleri için nüfus müdürlüğüne gelen zeytin üreticisi Levent Koca, çamurlu çizmelerini girişte çıkarıp içeri çoraplarıyla girdi. İlçe Nüfus Müdürü Erhan Dayı, üreticinin çizmelerini kendi elleriyle ayağına giydirerek 'Kalbin çamur olmasın' dedi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde resmi işlem yaptırmak için Havran Kaymakamlğındaki İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne gelen zeytin üreticisi Levent Koca, binanın zeminini kirletmemek için çamurlu çizmelerini binanın giriş merdivenlerinde çıkararak içeriye çoraplarıyla girdi. Durumu fark eden Havran İlçe Nüfus Müdürü Erhan Dayı, vatandaşın çizmelerini kendi elleriyle giydirerek, "Ayağının çamur olması önemli değil. Kalbin çamur olmasın. Senin gibi abilerimiz başımızın tacıdır" dedi.

Zemini kirletmemek için çizmelerini kapıda çıkardı

İlçeye bağlı kırsal Hüseyinbeşeler Mahallesi'nde zeytin üreticiliği yapan Levent Koca, tarladaki işinin ardından ehliyet işlemleri için Havran İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne geldi. Yağışlı hava ve arazi şartları nedeniyle çamurlanan çizmeleriyle kamu binasının zeminini kirletmek istemeyen Koca, büyük bir incelik göstererek çizmelerini girişte çıkardı ve işlem bankosuna çoraplarıyla yürüdü.

Müdür Erhan Dayı'dan duygulandıran hareket

Vatandaşın çoraplarıyla işlem yaptırmaya çalıştığını gören Havran İlçe Nüfus Müdürü Erhan Dayı, hemen müdahale ederek çizmeleri getirtti ve Koca'nın ayaklarına kendi elleriyle giydirdi. Müdür Dayı'nın bu esnada üretici Levent Koca'ya sarf ettiği, "Ayağının çamur olması önemli değil. Kalbin çamur olmasın kalbin. Senin gibi abilerimiz bizim başımızın tacıdır" sözleri kurumda duygusal anlar yaşattı.

O anlar kameralara yansıdı

Kamu görevlisi ile üretici vatandaş arasındaki samimi diyalog ve örnek davranış, hem kurumun güvenlik kamerası hem de çevrede bulunanların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler kısa sürede vatandaşların büyük takdirini topladı.

Kaynak: İHA
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