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Balıkesir'in çocukları, Robotik Kodlama öğreniyor

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Merkezi'nde çocuklar 'Robotik Kodlama'yı öğreniyor. Teknoloji üretimine yönelik bilinç oluşturulması hedeflenen programın sonunda çocuklar, robotik kodlamayı ayrıntılarıyla öğrenmiş olacak.

Çağın gerektirdiği; teknolojiyi öğretmek ve kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Merkezi, çocuklara "Robotik Kodlama" eğitimleri vermeye devam ediyor. NE10'un dört ana biriminden biri olan Genç Teknoloji Birimi tarafından verilen eğitimlerde çocukların, teknoloji üretimine yönelik bilincinin oluşturulması sağlanarak kodlama becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Programlama mantığı ve çalışma prensibini öğreniyorlar

Derslerde konunun uzmanları tarafından M Block programı öğrenen çocuklara; genel olarak programlama mantığı ve çalışma prensibi hakkında bilgiler veriliyor. Çocuklar "Robotik Kodlama" programın sonunda; M Blok kodlamasını ve üzerindeki sensörlerin çalışma prensibini en ince ayrıntılarıyla öğrenmiş olacak.

Robotik Kodlama Programı kapsamında kursa katılan Hidayet Uras Atmaca "Bilgisayarla uğraşmayı çok seviyorum. Bu yüzden bu kursa gelmeyi tercih ettim. Robotu; kodlama, ilerletme, konuşturma ve ışıklandırmayı öğrendik. Bu kursa geldiğim için mutluyum çok eğlenceli" ifadelerini kullandı.