Balıkesir'in Duayen Gazetecisi Vefat Etti
Balıkesir'in Duayen Gazetecisi Vefat Etti

30.03.2026 22:14
Mustafa Koçal, Balıkesir'de uzun yıllar gazetecilik yaparak yaşama veda etti.

Balıkesir'de yerel gazetelerde uzun yıllar köşe yazarlığı yapan ve Demokrat Parti'de üst düzey yöneticilik yapan Mustafa Koçal, 86 yaşında vefat etti.

Balıkesirli duayen gazeteci ve köşe yazarı Mustafa Koçal (86) hayatını kaybetti. Balıkesir'de Demokrat Parti'de yıllarca yönetim kurulu üyeliği ve idarecilik de yapan Mustafa Koçal ve kızı Meral Koçal'ı Ramazan Bayramı'nda Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Haydar Altıntaş ile Balıkesir DP İl Başkanı Işın Şen Gümüşyay ile birlikte Balıkesir'deki evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulunmuştu. Usta gazeteci ve siyaset adamı Mustafa Koçal'ın cenazesi, 31 Mart Salı günü (yarın) öğle namazını müteakip Balıkesir Karesi Zağnos Paşa Camii'nden kaldırılarak Çınarlıdere mezarlığında toprağa verilecek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

