Balıkesir'in kurtuluşunun 100. yılında 100 kişilik zeybek gösterisi - Son Dakika
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Balıkesir'in kurtuluşunun 100. yılında 100 kişilik zeybek gösterisi

16.08.2022 20:33

Balıkesir'in kurtuluşunun 100. yılında 100 kişilik zeybek gösterisi Kuva-i milliye Şehri Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü olan 6 Eylül'de 100 kent gönüllüsü, yiğitliği ve mertliği sembolize eden Harmandalı Zeybeği oynayacak.

Balıkesir'in kurtuluşunun 100. yılında 100 kişilik zeybek gösterisi

BALIKESİR - Kuva-i milliye Şehri Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü olan 6 Eylül'de 100 kent gönüllüsü, yiğitliği ve mertliği sembolize eden Harmandalı Zeybeği oynayacak.

Milli Mücadele kıvılcımının ateşlendiği, yiğitlik ve cesaretleriyle düşmana karşı direnen Kuva-i milliye Şehri Balıkesir'in Milli Mücadele'ye verdiği büyük gücün anısı, Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi tarafından hazırlanan "Balıkesir'in Kurtuluşunun 100. Yılında 100 Kişi ile Zeybek Gösterisi" ile taçlanacak. Şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü olan 6 Eylül'de Atatürk Anıtı'nda, 7'den 70'e 100 kent gönüllüsü yiğitliği ve mertliği sembolize eden Zeybek oyunu oynayacak. Bu çalışmada gönüllü eğitmenler tarafından verilen Harmandalı Zeybeği eğitimleri devam ediyor.

Anne, kız, baba ve oğul zeybek oynayacak

Konuyla ilgili bilgi veren Balıkesir Kent Konseyi Genel Koordinatörü ve Gönüllü Eğitmen Nursel Süzaner Kılıç, " Efeler, Milli Mücadele döneminde işgal güçlerine karşı savaşarak vatan savunmasında etkili olmuşlardır. Bu nedenle Kuva-i milliye Şehri Balıkesir'in kurtuluşunun 100'üncü yılına özel zeybek oynamaya sen de var mısın dedik ve 7'den 70'e tüm halkımızı davet ettik. Hızlı bir şekilde antrenmanlarımız devam ediyor. Anne-kız, baba-oğul hep birlikte Balıkesir Kent Konseyi Binası'nın önünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 6 Eylül'de hep birlikte zeybek oynayarak Kuva-i milliye Şehri'nden tüm Türkiye'ye tek nefes olarak sesleneceğiz" dedi.

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Kaynak: İHA

Kent Konseyi, Balıkesir, Eylül, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir'in kurtuluşunun 100. yılında 100 kişilik zeybek gösterisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'in kurtuluşunun 100. yılında 100 kişilik zeybek gösterisi - Son Dakika
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