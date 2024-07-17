Balıkesir İtfaiyesi Yangınlara Müdahale Ediyor - Son Dakika
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Balıkesir İtfaiyesi Yangınlara Müdahale Ediyor

Balıkesir İtfaiyesi Yangınlara Müdahale Ediyor

Yaz mevsiminin en sıcak günlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Balıkesir ve İzmir Söke'de meydana gelen yangınlara müdahale ediyor. Ekipler, 7/24 nöbette bekliyor.

17.07.2024 10:16  Güncelleme: 10:21
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Yaz mevsiminin en sıcak günlerini geçirdiğimiz bu günlerde artan yangınlara Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, özverili bir şekilde görevlerini yaparak müdahale ediyor. Balıkesir'de ve İzmir Söke'de meydana gelen yangınlarda söndürme çalışmalarına devam eden ekipler, 7/24 nöbette bekliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi; bir yandan şehrin dört bir yanında çıkacak yangınlara karşı 7/24 nöbet tutuyor, diğer yandan da ihtiyaç dahilinde civar illerin yardımına koşuyor. Yılın en sıcak günlerinin yaşandığı Temmuz ayında Ege Bölgesi'nde farklı illerde meydana gelen yangınlara da anında reaksiyon göstererek personel ve araç sağlayan Balıkesir İtfaiyesi, geride bıraktığımız Cuma günü Aydın'ın Söke İlçesi'nde bulunan Kağıt Geri Dönüşüm yerinde çıkan yangının söndürme çalışmalarına destek olmaya devam ediyor. Manisa'nın Soma İlçesinde meydana gelen ve Balıkesir'i de etkileyen orman yangınını söndürme çalışmalarını sürdüren Balıkesir İtfaiyesi ekipleri aynı zamanda İvrindi Gümeli Orman yangınına da müdahale etti. Orman Bölge Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalar sonucunda Gümeli orman yangını söndürülerek soğutma çalışmaları tamamlandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir İtfaiyesi Yangınlara Müdahale Ediyor - Son Dakika

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