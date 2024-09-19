Balıkesir İtfaiyesi Yeni Teknolojilerle Güvenliği Artırıyor - Son Dakika
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Balıkesir İtfaiyesi Yeni Teknolojilerle Güvenliği Artırıyor

Balıkesir İtfaiyesi Yeni Teknolojilerle Güvenliği Artırıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yeni termal dron ve arama kurtarma köpekleri ile yangın ve afetlere müdahale kapasitesini artırarak 'Daha Güvenli Balıkesir' hedefliyor.

19.09.2024 10:13  Güncelleme: 10:19
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı, mevcut personel ve ekipmanlarına yatırım yaparak 'Daha Güvenli Balıkesir' sloganı ile hizmet veriyor. Onlarca itfaiye aracı ile birlikte yangından kazaya koşarak vatandaşın güvenliği için çalışan itfaiye ekipleri, arama kurtarma köpeklerini destekleme anlamında yeni aldığı termal dron ile de kayıp vakalarına ulaşma süresini en aza indirgiyor. Büyük yangınlarda yangının yayılış yönünün fark edilmesi ve önünün kesilmesi adına büyük fayda sağlayacak termal dron, 20 ilçede ve ihtiyaç olduğu takdirde tüm Türkiye'de can güvenliği için mesai yapacak.

Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı, yangınların yanı sıra afet, arama, kurtarma, trafik kazaları müdahale konularında da vatandaşın can ve mal güvenliğini koruyarak büyük alkış topluyor. Özellikle son dönemde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatı ile yeni araç alımları, yeni teçhizat ve ekipman alımları yaparak makine parkurunu genişleten itfaiye ekipleri, son olarak termal dron alımı yaparak hem arama kurtarma faaliyetlerinde hem de büyümeye müsait yangınlarda elini güçlendirdi.

Ateş'in ünü tüm ülkeye yayıldı

Balıkesir İtfaiyesi Daire Başkanı Nazım Ergelen öncülüğünde personelin can yoldaşı olan arama kurtarma köpekleri ise zorlu hazırlanma sürecinin ardından 7 gün 24 saat hazır olarak bekletiliyor. Labrodor cinsi olan Ateş ise ekibin gözbebeği durumunda. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde Cumhurbaşkanlığının talimatı ile deprem bölgesine giden Ateş, çok kısa sürede enkazlarda canlı tespiti yaparak arama kurtarma timlerinin işini kolaylaştırdı. Ateş, birkaç gün içinde onlarca yer tespiti yapınca, enkazda yakını olduğunu düşünenler Balıkesir İtfaiyesinin telefonlarını kilitledi. Konuyla ilgili bilgi veren ve aynı zamanda Ateş'in eğitmeni olan Cihan Kurtay, "Balıkesir İtfaiyesi K9 eğitmeniyim, arama kurtarma köpeklerini eğitiyorum. Ateş, labrodor cinsi bir köpek. Geçtiğimiz sınavlarda kendi grubundaki sınavlarda birinci olarak bizleri de gururlandırdı. Ortalama 8 buçuk dakikada 6 canlı kazazedeye ulaştı. ve bu dereceyi kazandı. Sınavdan sonra asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz depremde, Osmaniye, Adıyaman ve Besni noktalarında çalışmalara katıldık. Ateş, gerçekten büyük bir performans sergileyerek çok sayıda canlı vatandaşın enkazda tespitini yaptı. Ateş'in haricinde burada biz enkaz, iz takip ve doğa araması yapan köpeklerimizi yetiştiriyoruz. 7/24 Balıkesir'de, Türkiye'de ve dünyada olabilecek felaketlere karşı çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Termal dron ile yangının büyüme noktaları tespit edilecek

Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığına yeni alınan termal dron ile kayıp vakalarındaki arama tarama faaliyetleri gece de havadan sürdürülecek. Teknik Hizmetler ve Eğitim Şube Müdürü Seyfullah Tolga, yeni ekipmanı şu şekilde anlattı:

"Şu an bu termal dronu aktif olarak kullanmaktayız. Hizmet içi çalışmalar ile birlikte personelimize bu cihazın eğitimi verildi. Başta orman yangınları, trafik kazaları, ormanda mahsur kalma, fabrika yangınları gibi olaylarda aktif olarak kullanıyoruz" dedi.

İtfaiye Eğitim Amiri Cihan Salı ise termal dron hakkında bilgiler verdi. Salı, "Yangın noktalarında ısı değerinin yüksek olduğu alanların tespiti noktasında, yangınların başlangıç yeri tespiti ve yine rüzgarın etkisi ile yangının ne tarafa doğru büyüdüğünün tespiti ve tahliye noktalarının belirlenmesi hususunda aktif olarak kullanmaktayız. Arama kurtarma faaliyetlerinde ise yüksekten düşme, uçurumdan düşme gibi olaylarda cihazı kullanarak kaç personelle hangi ekipmanlarla müdahale etmesi noktasında bize katkı sağlamaktadır" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının kullandığı termal dronun Türkiye'de sadece 5 şehrin itfaiye ekibinde bulunduğu öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir İtfaiyesi Yeni Teknolojilerle Güvenliği Artırıyor - Son Dakika

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