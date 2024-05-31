Balıkesir Üniversitesi Rektörü, cinayete kurban giden öğrencinin ailesiyle buluştu

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Balıkesir'de zincir bir restoranda motokurye olarak çalışırken cinayete kurban giden Ata Emre Akman'ın anne ve babası oğullarının okulunu ziyaret etti.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, uğradığı menfur saldırı sonucu hayatını kaybeden Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman'ın ailesi ile bir araya geldi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl ve Genel Sekreter Yemliha Yanar'ın da yer aldığı görüşmede Ata Emre Akman'ın annesi Zuhal Akman ve babası Erol Akman ile görüşen Rektör Oğurlu, aileyle bir kez daha başsağlığı ve taziye dileklerini paylaştı.

Ata Emre Akman'ın uğradığı cinayet sonucu vefatının ardından üniversite olarak tüm Türkiye gibi büyük bir üzüntü yaşadıklarını belirten Rektör Oğurlu, üniversite olarak hukuki süreçte de ailenin yanında olduklarını ve konunun takipçisi olacaklarını dile getirdi. Anne Zuhal Akman ve baba Erol Akman da ilgi ve desteği için Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu'ya teşekkür etti. - BALIKESİR