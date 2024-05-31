Balıkesir Üniversitesi Rektörü, cinayete kurban giden öğrencinin ailesiyle buluştu - Son Dakika
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Balıkesir Üniversitesi Rektörü, cinayete kurban giden öğrencinin ailesiyle buluştu

Balıkesir Üniversitesi Rektörü, cinayete kurban giden öğrencinin ailesiyle buluştu

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, motokurye olarak çalışırken cinayete kurban giden Ata Emre Akman'ın ailesiyle bir araya geldi. Rektör Oğurlu, aileye başsağlığı ve taziye dileklerini iletti ve hukuki süreçte destek olacaklarını belirtti. Aile ise Rektör Oğurlu'ya ilgi ve desteği için teşekkür etti.

31.05.2024 12:12
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Balıkesir'de zincir bir restoranda motokurye olarak çalışırken cinayete kurban giden Ata Emre Akman'ın anne ve babası oğullarının okulunu ziyaret etti.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, uğradığı menfur saldırı sonucu hayatını kaybeden Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman'ın ailesi ile bir araya geldi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl ve Genel Sekreter Yemliha Yanar'ın da yer aldığı görüşmede Ata Emre Akman'ın annesi Zuhal Akman ve babası Erol Akman ile görüşen Rektör Oğurlu, aileyle bir kez daha başsağlığı ve taziye dileklerini paylaştı.

Ata Emre Akman'ın uğradığı cinayet sonucu vefatının ardından üniversite olarak tüm Türkiye gibi büyük bir üzüntü yaşadıklarını belirten Rektör Oğurlu, üniversite olarak hukuki süreçte de ailenin yanında olduklarını ve konunun takipçisi olacaklarını dile getirdi. Anne Zuhal Akman ve baba Erol Akman da ilgi ve desteği için Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu'ya teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Üniversitesi Rektörü, cinayete kurban giden öğrencinin ailesiyle buluştu - Son Dakika

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