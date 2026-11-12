Balıkesir Valiliği Bandırma'da hızı 90 kilometreye ulaşacak lodosa karşı uyardı - Son Dakika
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Balıkesir Valiliği Bandırma'da hızı 90 kilometreye ulaşacak lodosa karşı uyardı

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Balıkesir Valiliği Bandırma\'da hızı 90 kilometreye ulaşacak lodosa karşı uyardı
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Balıkesir Valiliği Bandırma\'da hızı 90 kilometreye ulaşacak lodosa karşı uyardı
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Balıkesir genelinde 12-14 Kasım'da etkili olacak kuvvetli lodosa karşı Valilik ve Meteoroloji uyardı. 13 Kasım Cuma günü hızı 60-90 kilometreye ulaşması beklenen fırtınanın Bandırma başta olmak üzere çatı uçması ve ulaşım aksamalarına yol açabileceği bildirildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde kuvvetli lodos ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Balıkesir Valiliği, 12-14 Kasım tarihleri arasında etkili olması beklenen kuvvetli rüzgara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Balıkesir genelinde 12 Kasım Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar etkili olacak. Rüzgarın saatte 40-60 kilometre hızla esmesi, 13 Kasım Cuma günü sabah saatlerinden itibaren ise fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde 60-90 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

Cuma günü fırtına etkisini artıracak

Balıkesir Valiliği tarafından yayımlanan meteorolojik uyarıda, fırtınanın 14 Kasım Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin tahmin edildiği bildirildi. Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas ve Marmara Adası başta olmak üzere Balıkesir genelinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi.

Yağışlı hava da etkili olacak

Kuvvetli lodosla birlikte Marmara Bölgesi'nde yağışlı havanın da etkili olması bekleniyor. Özellikle cumartesi günü akşam saatlerinde yağışların etkisini artırabileceği değerlendirilirken, rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve deniz ulaşımında olumsuzluklar yaşanabileceğine dikkat çekti. Vatandaşların balkon ve çatılarda bulunan gevşek eşyaları sabitlemeleri, ağaç ve direklerin yakınında bulunmamaları ve zorunlu olmadıkça fırtına sırasında açık alanlarda vakit geçirmemeleri istendi.

Yetkililer, Bandırma ve çevresinde yaşayan vatandaşların meteorolojik uyarıları takip ederek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Kaynak: İHA
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