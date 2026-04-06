Balıkesir ve Edirne'de Avukatlar Günü Törenleri: "Savunma Zayıflarsa Adalet Zedelenir" - Son Dakika
Balıkesir ve Edirne'de Avukatlar Günü Törenleri: "Savunma Zayıflarsa Adalet Zedelenir"

06.04.2026 16:28  Güncelleme: 17:29
Balıkesir ve Edirne Barolarına kayıtlı avukatlar 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtlarına çelenk koydular, yaptıkları basın açıklamalarında sorunlarını dile getirdiler.

(ANKARA) - Balıkesir ve Edirne Barolarına kayıtlı avukatlar 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtlarına çelenk koydular, yaptıkları basın açıklamalarında sorunlarını dile getirdiler.

5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Balıkesir'in Burhaniye ilçesi ile Edirne'de düzenlenen törenlerde, avukatların yaşadığı sorunlar vurgulandı. Baro başkanları, savunma hakkının zayıflamasının doğrudan yurttaşların adalete erişimini zedelediğine dikkati çekti.

Burhaniye Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, avukatlar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulundu.

Balıkesir Baro Başkanı Hakan Topaloğlu, yaptığı konuşmada avukatların zor koşullar altında görev yaptığını belirtti. Topaloğlu şunları söyledi:

"Yurttaşlarımızın hak arama özgürlüğünün ve hak mücadelesinin sesi avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü'nü günümüzün hakka ve adalete ulaşılmasının engellendiği olumsuz koşullarına rağmen kutluyoruz. Hak mücadelesinin sesi ve neferi olan biz avukatların geçim derdi ile intiharlara yöneldiği, avukatların hak mücadelesi yaparken saldırıya uğradığı, öldürüldüğü, avukatların ve hatta ülkemizin hukuk mücadelesi merkezleri olan baroların ve baro yöneticisi meslektaşların tutuklandığı ve görevlerine son verildiği, ifade özgürlüğünü kullanan gençlerimizin tutuklandığı, avukatların hukuk mücadelesinin engellendiği günleri yaşıyoruz."

Fakat biliyoruz ki, hakkın ve adaletin yerine getirilmesinde biz avukatların öncü rolü asla engellenemez. Biz avukatlar, koşullar ne olursa olsun hakkın ve adaletin gerçekleşmesi için mücadele etmekten vazgeçmeyen ve hak mücadelesini her şeyden üstün tutan, hukukun bütün unsurları ile adaletin gerçekleşmesi için uygulanması için emek veren, insan onurunu ve adaleti her şeyden üstün tutan avukatlık mesleğinin icracıları ve hak mücadelesinin neferleriyiz. Adil yargılanma hakkının temel unsuru olan savunma hakkını hayata geçirerek demokratik hukuk devletine en büyük hizmeti yapan mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarını, ortak paydamız olan hukukun üstünlüğüne olan bağlılığımız ve mücadelemizi sonuna kadar sürdürme kararlılığımızla çözeceğiz."

Edirne'deki törene avukat olan Belediye Başkanı Gencan da katıldı

Edirne'de de 5 Nisan Avukatlar Günü kapsamında Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene avukat olan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç ve avukatlar katıldı. Anıta çelenk koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Edirne Barosu Başkanı Karakoç, yaptığı konuşmada, avukatlara yönelik şiddetin arttığını belirterek, savunma hakkının önemine dikkat çekti. Karakoç, şunları kaydetti:

"Geride bıraktığımız bir yıl içerisinde avukatların mesleki faaliyetleri nedeniyle karşı karşıya kaldıkları hukuki ve idari baskılara fiziksel ve sözlü saldırılar eklenmiştir. 7 Ocak 2026 gününde meslektaşımız avukat Zekeriya Polat, sırf görevini yaptığı için iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu maalesef hayatını kaybetmiş, katledilmiştir."

Savunmanın zayıflaması doğrudan doğruya yurttaşların adalete erişim hakkını ve hak arama özgürlüğünü zedeler. Güçlü bir savunma olmadan adil yargılanma hakkının etkin şekilde kullanılabilmesi mümkün değildir. Bu nedenle avukatların mesleklerine bağımsız, özgür ve güvenli şekilde icra edebilmeleri için gerekli tüm koşulların sağlanmasının zorunlu olduğunu bir kez daha ifade ediyor ve yetkilileri, avukatlık mesleğinin korunmasına ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesini ülkemiz adına imzalamaya davet ediyoruz.

Üç sac ayağından birini oluşturduğumuz yargı sistemimizin sorunlarını mesleki sorunlarımızdan bağımsız düşünemeyiz. Zira hukuka olan güveni azaltan uygulamalardan avukatlık mesleği de maalesef nasibini almaktadır. Bu çerçevede hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını ve insan haklarını korumakla görevlendirilen kurumlar olarak bazı olumsuz uygulamaların yargı sistemimizde yarattığı ağır tahribatın altını çizmeyi de tarihsel bir sorumluluk olarak görmekteyiz."

Kaynak: ANKA

Avukatlar Günü, Sivil Toplum, Balıkesir, Edirne, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir ve Edirne'de Avukatlar Günü Törenleri: 'Savunma Zayıflarsa Adalet Zedelenir' - Son Dakika

