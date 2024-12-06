Balkan Gecesi\'nde Dostluk ve Kültür Vurgusu

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Burhaniye merkezli ve Türkiye genelindeki Karadağ göçmenlerine hizmet veren Karadağ Göçmenleri Derneği, bu yıl ikincisini düzenlediği Balkan Gecesi ile iki ülke arasında dostluk ve kültürel bağları güçlendirirken, gecede zka Group Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya, Bodrum-Karadağ arasında gerçekleştirdiği fahri turizm elçiliği görevinden dolayı dernek tarafından plaket ile onurlandırıldı.

Karadağ Göçmenleri Derneği Başkanı Adil Özuzun'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, Karadağ'dan Milletvekilleri Nadja Lakovi ve Gordan Stojovi, İstanbul Konsolosu ve birçok davetli hazır bulundu. Etkinlikte, iş insanı Azka Group Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya, Bodrum-Karadağ arasında gerçekleştirdiği fahri turizm elçiliği görevinden dolayı dernek tarafından plaket ile onurlandırıldı.

Bülent Kaya, plaketini Dernek Başkanı Adil Özuzun'un elinden alırken yaptığı konuşmada, iki ülke arasında turizm ve kültür bağlarını güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğini belirtti. Kaya, "Karadağ ile Bodrum arasında bir gönül köprüsü kurmaktan büyük onur duyuyorum. Bu plaket benim için çok değerli ve daha büyük projelere ilham olacak," dedi. - MUĞLA