Balkan ve Rumeli Dernekleri Konak'ta Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balkan ve Rumeli Dernekleri Konak'ta Buluştu

29.04.2026 10:34  Güncelleme: 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil’in katılımıyla düzenlenen Rumeli, Balkan ve Ada Türkleri Dernekleri Buluşması Konak’ta yoğun katılımla gerçekleşti. Toplantıda, birlik ve dayanışma mesajları öne çıktı.

(İZMİR) - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil'in katılımıyla düzenlenen Rumeli, Balkan ve Ada Türkleri Dernekleri Buluşması Konak'ta yoğun katılımla gerçekleşti. Toplantıda, birlik ve dayanışma mesajları öne çıktı.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil'in katılımıyla gerçekleşen Rumeli, Balkan ve Ada Türkleri Dernekleri Buluşması'na katıldı. İzmir İl Başkanlığı tarafından Alsancak'taki Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen buluşmaya, Genel Başkan Yardımcısı Tamaylıgil ve Başkan Mutlu'nun yanı sıra PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, İl Başkanı Çağatay Güç, İlçe Başkanı Serkan Kalmaz, Geçmiş Dönem İzmir Milletvekili Sabri Ergül, il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, geçmiş dönem ilçe başkanları, partililer, Rumeli ve Balkan derneklerinin temsilcileri ile muhtarlar katıldı. Birlik ve dayanışma vurgusunun ön plana çıktığı toplantı, talep ve görüşlerin dinlenmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Tamaylıgil: "Nilüfer Başkanımın başarıları gurur kaynağımız"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, toplantıda yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet Halk Partisi, ülkemizin kurucusu ve kurtuluşun mimarı Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi. Ne mutlu ki onun hemşehrisiyiz ve sonuna kadar onun ruhuyla mücadeleye devam edeceğiz. Birileri ne yapmaya çalışırsa çalışsın Atamızın ne izini ne de ismini silebilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı da Makedonyalı, bir Balkan göçmeni. Birlikte toplantılara katılıyoruz, 'Akrabalarım, kardeşlerim ben geldim' diyerek söze başlıyor. Çok şanslıyım; partimin kurucusu da Genel Başkanı da Balkanlı. Anneannem çocukken bize masal yerine nasıl geldiklerini anlatırdı ve göç yolundaki acıların nasıl burada gözyaşı ile beraber berekete döndüğünü onlarla yaşadık. Biz kendimize inanıyoruz ama en çok da size inanıyoruz. Türkiye'yi bugünkü kara talihinden çevirmemiz, sizlerin desteği ve beraber çalışmamızla olacak. Biz hiçbir zaman göçmen diye tabir edilecek bir sıfatta olmadık. Biz Türkiye'nin kurucu unsurlarıyız, sevdalısıyız. Sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum, umarım en kısa zamanda tekrar buluşuruz. Bir kız kardeşim burada, Konak'ın başında. Onun başarıları her zaman gurur kaynağımız olmaya devam edecek" dedi.

Yücel: "Balkan ve Rumeli kökenli kardeşlerimizin kırmızı çizgileri Atatürk'tür"

"Balkan göçmeni, Makedonya göçmeni bir ailenin ferdi olarak bugün aranıza katıldım" diyen CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, konuşmasında şunları söyledi:"

"Bizleri buluşturan Genel Başkan Yardımcımıza, İl Başkanımıza, İlçe Başkanımıza ve belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Önemli tarihi, kritik bir seçim yaklaşıyor. Bu salonda Cumhuriyet Halk Partili olmayan arkadaşlarımız da olabilir. Ama biz şunu biliyoruz ki, Balkan ve Rumeli kökenli kardeşlerimizin kırmızı çizgileri Mustafa Kemal Atatürk'tür, Cumhuriyet'tir, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğüdür."

Güç: "Bugün sözü size veriyoruz"

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de farklı ilçelerde de gerçekleşen buluşmalar sayesinde Balkan ve Rumeli dernek temsilcilerinin beklentilerini dinleme fırsatı bulduklarını kayderek, "Bugün, sözü biz dernek temsilcilerimize veriyoruz. Onlar şehrimizi gelecek ve bizlerle ilgili beklentilerini bizlere dile getiriyorlar. Genel Başkan Yardımcımız da parti programımızı anlatıyor. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz İzmir'de büyük bir aileyiz. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci ve kurucu partisidir. Bizler bu olgunlukta davranmaya, ahlaklı ve dürüst siyaset yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Mutlu: "Konak'ın her köşesinde bu köklerin izini sürmek mümkün"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, toplantıda dile getirilen görüş ve önerilerin kendileri için önemli bir yol haritası olacağını ifade etti. Mutlu, "Bugün bu toplantı benim için farklı bir anlam ifade ediyor. Ben Balkanlardan, Yunanistan'ın Serez kentinden gelen bir ailenin çocuğuyum. Mübadele son derece hüzünlü bir süreç olsa da, bu topraklara gelenler taşıdıkları birikim ve değerlerle Türkiye Cumhuriyeti'nin laik ve demokratik bir hukuk devleti olarak inşa edilmesinde büyük bir mücadele vermişlerdir. Biz Konak'ta bu kadim kültürü unutturmadan, bu gelenekleri ve getirilen birikimi gelecek kuşaklara da ulaştırarak bir belediyecilik yapmayı hedefledik. Bugün Konak'ın her köşesinde mübadelenin ve bu köklerin izini sürmek mümkün. Bu zenginliğimizi, meşhur Balkan komşuluğunu, sofralardaki bereketi Konak'ın her mahallesine yansıtmaya çalışıyoruz. Buradan eminim ki hep birlikte daha güçlü Konak, İzmir ve Türkiye için birlikte hareket ederek çıkacağız" dedi.

Kalmaz: "Aynı geçmişin ve duygunun insanlarıyız"

CHP Konak İlçe Başkanı Serkan Kalmaz, alkan coğrafyasının acıların ve hasretin olduğu kadar direnişin ve kardeşliğin de adı olduğunu belirterek, "İzmir'imizin tüm ilçelerinde ve Konak'ta yaşayan Boşnak, Arnavut, Makedon, Rum ve Balkan kökenli tüm hemşehrilerimiz bu şehrin kültürüne, ruhuna ve dayanışma anlayışına büyük katkılar sunmaktadır. Farklı şehirlerden, farklı zamanlarda gelmiş olsak da aynı kültürün aynı geçmişin ve aynı duygunun insanlarıyız. Konak İlçe Başkanlığı olarak bizler de bu birlikteliğin her zaman yanında olmaya, sizlerle bu kültürü yaşatmaya ve her zaman güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balkan ve Rumeli Dernekleri Konak'ta Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna, Rusya’daki petrol rafinerisini vurdu Alevler gökyüzünü kapladı Ukrayna, Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu! Alevler gökyüzünü kapladı
İstinaf, eski sevgilisini vahşice katleden Musa’nın cezasını onadı İstinaf, eski sevgilisini vahşice katleden Musa'nın cezasını onadı
Fenerbahçe seçime gidiyor Başkan Sadettin Saran aday olmayacak Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
Aşk faturası 40 bin doları aştı: Güvenlik Danışmanının gizli ilişkisi Beyaz Saray’ı sarstı Aşk faturası 40 bin doları aştı: Güvenlik Danışmanının gizli ilişkisi Beyaz Saray'ı sarstı
Bakan Göktaş tarih verdi Sosyal medyaya artık kimlikle girilecek Bakan Göktaş tarih verdi! Sosyal medyaya artık kimlikle girilecek
Fenerbahçe’den kovulan Tedesco’nun son hali taraftarı kahretti Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'nun son hali taraftarı kahretti
ABD-İran barış masası henüz devrilmedi Milyonları umutlandıran mesaj ABD-İran barış masası henüz devrilmedi! Milyonları umutlandıran mesaj
Rottweiler, küçük köpeğe saldırdı Kadının çığlıkları mahalleyi inletti Rottweiler, küçük köpeğe saldırdı! Kadının çığlıkları mahalleyi inletti
Fenerbahçe seçime gidiyor Mehmet Ali Aydınlar sahaya indi Fenerbahçe seçime gidiyor! Mehmet Ali Aydınlar sahaya indi

10:35
Bütün maçlar aynı saatte Süper Lig’de sezonun son derbisinin tarihi belli oldu
Bütün maçlar aynı saatte! Süper Lig'de sezonun son derbisinin tarihi belli oldu
10:19
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş’u görevinden etti
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti
10:18
Ülkenin konuştuğu Yasin Kol’un derbi notu belli oldu
Ülkenin konuştuğu Yasin Kol'un derbi notu belli oldu
09:48
Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi
Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi
09:45
TOKİ İstanbul kurasında “7 haneli numara“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi
TOKİ İstanbul kurasında "7 haneli numara" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi
09:39
Kral Charles’tan Trump’a tarihi ayar: Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz
Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar: Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz
09:28
8 yaşındaki Osman’ın cansız bedeni bulundu
8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu
09:23
Trump seremoni sırasında Kraliçe Camilla’nın önüne geçti
Trump seremoni sırasında Kraliçe Camilla’nın önüne geçti
09:14
Seyir halindeki otobüsün şoförü bayıldı Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı
Seyir halindeki otobüsün şoförü bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı
06:46
ABD’nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu
ABD'nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 10:57:32. #7.13#
SON DAKİKA: Balkan ve Rumeli Dernekleri Konak'ta Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.