Balkondaki kadına polisten 'şüpheli valiz' uyarısı - Son Dakika
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Yerel

Balkondaki kadına polisten 'şüpheli valiz' uyarısı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir iş yerinin önüne bırakılan şüpheli valiz ekipleri harekete geçirirken, çevre güvenliği alan ekipleri en çok meraklı vatandaşlar zorladı. Olayı izlemek isteyen ve balkonlara çıkan vatandaşların can güvenliği için sık sık içeri girmeleri konusunda anons yapan ekipler, bir kadının içeriye girmesi için uzun süre uğraş verdi. Ekiplerin 'şüpheli valiz' uyarılarını dikkate almayan kadın, balkondan olanları izlemeye çalışsa da ekiplerin uzun uğraşları sonucu içeriye girdi.

29.07.2024 13:11
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Balkondaki kadına polisten 'şüpheli valiz' uyarısı

Ekipler, uzun süre meraklı vatandaşlarla uğraştı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde bir iş yerinin önüne bırakılan şüpheli valiz ekipleri harekete geçirirken, çevre güvenliği alan ekipleri en çok meraklı vatandaşlar zorladı. Olayı izlemek isteyen ve balkonlara çıkan vatandaşların can güvenliği için sık sık içeri girmeleri konusunda anons yapan ekipler, bir kadının içeriye girmesi için uzun süre uğraş verdi. Ekiplerin 'şüpheli valiz' uyarılarını dikkate almayan kadın, balkondan olanları izlemeye çalışsa da ekiplerin uzun uğraşları sonucu içeriye girdi.

Olay, Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi 2054 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir pastanenin önüne bırakılan valizi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bölgede güvenlik çemberi oluşturarak bomba imha uzmanlarına bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine gelen bomba imha ekipleri, fünye yardımıyla şüpheli valizi kontrollü bir şekilde patlattı. Valizin içerisinde kıyafet ve kişisel eşyalar çıkarken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması mahalle sakinlerine derin nefes aldırdı.

Öte yandan, patlamayı izlemek için balkonlara çıkan ve olay yeri etrafında bekleyen vatandaşlara uyarılarda bulunan ekipler, zaman zaman zor anlar yaşadı. Patlamanın gerçekleştirileceği apartmanın balkonuna çıkan bir kadın ise ekiplerin uyarılarını duymadı. Uzun süre kadına içeri girmesi konusunda ekipler anons yaparken, kadının uğraşlar sonucu içeriye girmesinin ardından kontrollü patlama gerçekleştirilebildi.

Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balkondaki kadına polisten 'şüpheli valiz' uyarısı - Son Dakika

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