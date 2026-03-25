Çocuklardan büyüklerine huzurevinde ziyaret - Son Dakika
Çocuklardan büyüklerine huzurevinde ziyaret

Çocuklardan büyüklerine huzurevinde ziyaret
25.03.2026 09:14  Güncelleme: 09:15
Balıkesir'de Baltok Bal Çocuk Gündüz Bakımevi minik öğrencileri, Yaşlılar Haftası kapsamında Karesi Huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek etkinlikler gerçekleştirdi. Nesiller arası iletişimi güçlendirmeyi amaçlayan ziyaret, çocuklara empati ve vefa değerlerini kazandırdı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Baltok Bal Çocuk Gündüz Bakımevi'nin minik öğrencileri, Yaşlılar Haftası kapsamında Karesi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Huzurevi sakinleriyle etkinlikler ve boyama aktiviteleri gerçekleştiren öğrenciler gönülleri ısıttı.

18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında Baltok Bal Çocuk Gündüz Bakımevi anlamlı bir etkinliğe imza attı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı hizmet veren Baltok Bal Çocuk Gündüz Bakımevi'nin minik öğrencileri huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Nesiller arası iletişimi güçlendirmek, sevgi, saygı ve dayanışma duygularını pekiştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte duygu dolu bir buluşma gerçekleşti.

Geçmişin tecrübesi geleceğin heyecanıyla buluştu

Gerçekleştirilen ziyarette çocuklar, büyükleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti. Birlikte boyama yapıp çeşitli etkinliklere katılan minikler keyifli vakit geçirdi. Geçmişin tecrübesini taşıyan huzurevi sakinleriyle geleceğin heyecanını yansıtan çocukların buluşması sevgi, saygı ve paylaşım duygularını da pekiştirdi. Nesiller arası bağı güçlendiren ziyaret, huzurevi sakinlerinin moralini yükseltirken çocuklara da empati ve vefa gibi değerleri aşıladı. Ziyaret sonrasında huzurevi sakinlerinin Yaşlılar Haftası kutlanarak, kendilerine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür temennisinde bulunuldu. Hizmetleriyle toplumun her kesimine dokunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sosyal projeleriyle de gönülleri kazanmaya devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocuklardan büyüklerine huzurevinde ziyaret - Son Dakika

Milli maçımızı icra memuru hakem yönetecek Milli maçımızı icra memuru hakem yönetecek
İşte İsrail’in kabusu olan o füze: Demir Kubbe’yi delip geçti İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti
16 yaşındaki çocuğu ailesi korkunç halde buldu 16 yaşındaki çocuğu ailesi korkunç halde buldu
Bu karedeki çocuğu şimdi dünya tanıyor Bu karedeki çocuğu şimdi dünya tanıyor
Lübnan’da hayatını kaybedenlerin sayısı 1050’ye yükseldi Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1050'ye yükseldi
Piyasalarda Trump vurgunu 500 milyon dolarlık işlem ortalığı karıştırdı Piyasalarda Trump vurgunu! 500 milyon dolarlık işlem ortalığı karıştırdı

09:59
Real Madrid’in beslenme uzmanından olay iddia
Real Madrid'in beslenme uzmanından olay iddia
09:15
Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’na bir darbe daha
Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe daha
08:58
Trump’ın sözleri piyasayı karıştırdı Renk yeşile döndü
Trump'ın sözleri piyasayı karıştırdı! Renk yeşile döndü
08:51
İran’dan ABD ile ateşkes görüşmeleri için ağır şartlar: Üslerin tamamı kapatılacak
İran'dan ABD ile ateşkes görüşmeleri için ağır şartlar: Üslerin tamamı kapatılacak
08:38
4 aylık hamile psikoloğu bahçede böyle vurdular
4 aylık hamile psikoloğu bahçede böyle vurdular
07:37
Ünlülere uyuşturucu soruşturması Yeni dalga operasyonda 14 kişi gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu soruşturması! Yeni dalga operasyonda 14 kişi gözaltına alındı
SON DAKİKA: Çocuklardan büyüklerine huzurevinde ziyaret - Son Dakika
