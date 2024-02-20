Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı AKP\'den istifa ederek bağımsız aday oldu

Yerel

Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, yeniden aday gösterilmemesi üzerine AKP'den istifa ederek bağımsız aday oldu. Seçim ofisi açılışında konuşan Arpacı, "Mevcut olduğum, savunduğum partiye de ihanet etmedim ama onlar bana ihanet etti, yapılan hizmetleri herkes kendinden bildi, bizim cesaretimizi, bizim tecrübemizi bir kenara koydular. Öyle bir şey yok, tamam ben iktidarın adamıydım ama Banaz'ı da güzel yönetmek bize düşmüştür" dedi.

Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilmemesi üzerine AKP'den istifa ederek bağımsız aday oldu. Seçim ofisi açılışında konuşan Arpacı, şunları söyledi:

"ONLAR BANA İHANET ETTİ"

Zafer Arpacı şunları söyledi:

"Mevcut olduğum, savunduğum partiye de ihanet etmedim ama onlar bana ihanet etti, yapılan hizmetleri herkes kendinden bildi, bizim cesaretimizi, bizim tecrübemizi bir kenara koydular öyle bir şey yok, tamam ben iktidarın adamıydım ama Banaz'ı da güzel yönetmek bize düşmüştür. Hükümetimiz yanlış şeylerin arkasında olmaz, yanımıza dönecektir. Biz de onlara döneriz sıkıntı yok. Ama ben varım, her şeyimi kendimi feda etmeye razıyım. Sizler benim yanımda olduktan sonra bükemeyeceğim bilek yoktur. Bizim 3-5 kuruşa ihtiyacımız yok, kaynak buluruz. Yatırımlarımızı yaparız, hiçbir güç bizi engelleyemez."