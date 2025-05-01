Bandırma\'da 1 Mayıs İşçi Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, "1 Mayıs İşçi Bayramı" dolayısıyla yürüyüş ve kutlama programı yapıldı.

Bandırma Emek Platformu'nun düzenlediği 1 Mayıs yürüyüşü, geniş katılımla gerçekleşti. Bandırma'da düzenlenen "1 Mayıs İşçi Bayramı" kutlamaları İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) iskelesi önünde başladı. Sendikalar ve işçi gruplarından oluşan kalabalık, sloganlarla etkinlik alanı olan Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Tüm grupların meydandaki yerlerini almalarının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Emek Platformu adına Birleşik Metal İş Sendika Sözcüsü Niyazi Tepeli yaptı.

Etkinliğe Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Belediye Meclis Üyeleri, Kent Konseyi, TÜRK-İŞ, DİSK, KESK, Birleşik Kamu-İş, STK'lar, siyasi partiler ve vatandaşlar katıldı. Meydandaki yerlerini aldı.

Programın açılış konuşmasını Emek Platformu adına Birleşik Metal İş Sendika Sözcüsü Niyazi Tepeli yaptı. Tepeli, "Kanla yazılmış, mücadeleyle yoğrulmuş bu anlamlı günde hep beraberiz" dedi.

Program, müzik gösterisi ve işçilerin 1 Mayıs'ı coşku içinde kutlamasıyla sona erdi. - BALIKESİR