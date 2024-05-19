Bandırma'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları düzenlendi - Son Dakika
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Bandırma'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları düzenlendi

Bandırma\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları düzenlendi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları gerçekleştirildi. Törene Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan ve birçok yetkili katıldı. Programda çelenk sunumu, konuşmalar, halk oyunları gösterisi ve spor etkinlikleri yer aldı.

19.05.2024 11:55
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün çelengi Atatürk Anıtı'na sunuldu.

Gerçekleştirilen törene; Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğ. Gen. Levent Eğren, Bandırma İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Ahmet Tunç, Bandırma İlçe Emniyet Müdürü Mesut Demirdaş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Elüstü, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmayı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Elüstü yaptı.

Elüstü "Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin gençlere emanet edildiğini söyleyen Elüstü, "Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün. Türk Milleti için Bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidire diyerek 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkmıyor Bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin de başlangıcı olmuştur. Kurtuluş Savaşı bu destanın adı, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu destanı yaşatan milletin kalbidir. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan özgürlük ateşi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte kısa sürede tüm yurda yayılmıştır. Ay yıldızlı bayrağımızın altında hepimizin bir ve bütün olarak yaşamasına imkan sağlayan Türkiye Cumhuriyetidir. Tüm kurumlarıyla dimdik ayakta olan devletimizin sonsuza kadar devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, gazilerimizi ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyor. Gençlerimizin, Bayramı kutlu olsun." dedi.

Yoğun katılımla gerçekleşen program halk oyunları gösterisi ile devam etti. Şehit Mehmet Gönenç Anadolu Lisesi öğrencisi Mehmet Emin Alınmaz Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu. Ardından ŞMG Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Gençliğin Ata'ya Cevabı okundu. Programın devamında " Sakarya, Mustafa Kemal'i Düşünüyorum ve O Geliyor" isimli şiirler seslendirildi. 19 Mayıs kutlamaları jimnastik gösterisi, okçuluk sporcuların gösterisi ve çeşitli halk oyunları gösterileri ile sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bandırma'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları düzenlendi - Son Dakika
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