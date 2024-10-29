Bandırma\'da 29 Ekim coşkusu

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Cumhuriyet'in 101'inci yılı, Bandırma'da düzenlenen resmi törenle kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101'inci yılı kapsamında Bandırma'da resmi tören düzenlendi. Kutlama programı, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal'ın makamında ilk olarak tebrik kabulü ile başladı.

Cumhuriyet Caddesi'nde devam kutlama programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene; Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Garnizon Komutanı Hv.Plt.Tuğ.Gen. Esat Çetin, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Örsoğlu, siyasi parti temsilcileri, kamu, kurum ve kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ve Garnizon Komutanı Hv.Plt.Tuğ.Gen. Esat Çetin, Bandırmalıların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmayı Kaymakam Aksakal yaptı. Aksakal, "Türk milletinin tarih sahnesinde varoluşunun ve dirilişinin simgesi olan, Cumhuriyetin ilanının 101 yılını sizlerle birlikte kutlamanın mutluluğunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramı hepimize kutlu olsun. Türk Milleti, bu onurlu mirası koruyarak ve gelecek nesillere aktararak, başarılarla dolu bir yolculuğa devam edecektir. Bu kutlu yolculukta milli birlik ve beraberlik ruhuyla Türkiye'nin daha büyük başarılara imza atacağına inancımız tamdır. Cumhuriyetimizin 101'inci yılında, hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, sizlerin ve tüm Bandırma halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."dedi.

Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemi ile ilgili şiirler okundu. Halk oyunları ile dans gösterilerinin ardından program, kamu kurum ve kuruluşlarına ait araçların katılımıyla yapılan geçit töreni ile sona erdi. - BALIKESİR