Bandırma\'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Milli Eğitim iş birliğiyle okullar boyanıyor

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle iş birliği halinde, kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğü bulunan 10 yükümlüyle yarıyıl tatilinde okulları boyuyor, temizliyor ve tadilat işlerini üstleniyor.

Bandırma Kemal Pireci Ortaokulu'nun 36 derslik, koridor ve bahçesinin boya, tamirat ve temizlik işleri devam ediyor. Yapılan çalışmaları yerinde görme adına Bandırma İlçe Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma Belediye Başkan Yardımcı İsmail Ay, Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdür Vekili Hacı Emre Gökşen, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Demirdaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Tunç okulu ziyaret etti.

Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürü Özcan Deniz, Bandırma'da kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği halinde, kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğü bulunan 10 yükümlüyle, yarıyıl tatilinde Bandırma'daki 12 okulun boya, tadilat ve temizlik ve bakım işlerini yaptıklarını ifade etti. Deniz "Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak bu doğrultuda müdürlüğümüz bünyesindeki yükümlülerin infaz işlemleri kapsamında, toplumun korunması için yükümlülerin denetim ve takibiyle birlikte, yükümlülerin topluma kazandırılması için eğitim ve iyileştirme çalışmaları, iş ve meslek sahibi olmaları için çalışmalar yapıldığını belirterek, 2024 yılı içerisinde, toplam 154 yükümlüye kamu çalıştırılması yaptırılmış olup, halen Bandırma'da 24, Erdek'te 18, Gönen'de 11, Marmara'da 3 ve Manyas'ta 1 yükümlü olmak üzere toplam 57 yükümlü kamu yararına ücretsiz çalışmalar gerçekleştirildiğini ifade etti. Ayrıca; Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan iş birliği doğrultusunda, Ali Fahri İşeri İlkokulu'nun 26 dersliği, 15 Temmuz Ramazan Konuş İmam Hatip Ortaokulu'nun 28 derslik, koridorları ve bahçelerinin boya, badana ve temizlik işleri yapıldığını, Bandırma Kemal Pireci Ortaokulu'nun 36 derslik, koridor ve bahçesinin boya, tamirat ve temizlik işleri devam ettiğini, Yaz tatili döneminde toplamda 12 adet okulun boya, badana ve tadilat ve temizlik işleri yapılarak, okulların öğrencilerimiz için yeni eğitim ve öğretim yılına hazır hale getirileceğini ifade etti. - BALIKESİR