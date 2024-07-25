Bandırma'da Dolandırıcılar Milli Duyguları Kullanarak Para Topluyor

Yerel

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, dolandırıcıların yeni haksız kazanç yöntemi, milli ve manevi duyguların yoğun olduğu zamanlarda "Askere gidiyoruz" yalanıyla para toplamak oldu.

Kimliği belirsiz kişiler, boyunlarına astıkları Türk bayrağı motifli tülbentle kapı kapı gezerek, milli ve manevi duyguların yoğunlaştığı zamanlarda milletten para istiyor. Ellerinde tepsiyle gezen şüpheliler, insanlara önce kolonya ikram ediyor. Çevredekilerle bir süre sohbet eden dolandırıcılar, maddi durumlarının iyi olmadığını söyleyip "asker harçlığı" adı altında para topluyor.

Geçtiğimiz haftalarda Bandırma Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ve çevresinde kapı kapı dolaşan üç kişi, askere gitme bahanesiyle vatandaşlardan para dilendi. Yine görünen şahıslar, çekim yapıldığını fark edince üzerlerindeki Türk bayrağı motifli tülbenti çıkarıp, arkasına bakmadan gözden uzaklaştı. - BALIKESİR