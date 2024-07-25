Bandırma'da Dolandırıcılar Milli Duyguları Kullanarak Para Topluyor - Son Dakika
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Yerel

Bandırma'da Dolandırıcılar Milli Duyguları Kullanarak Para Topluyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, dolandırıcılar milli ve manevi duyguların yoğun olduğu zamanlarda 'Askere gidiyoruz' yalanıyla para topluyor. Türk bayrağı motifli tülbent takan şüpheliler, insanlara kolonya ikram edip sohbet ettikten sonra 'asker harçlığı' adı altında para talep ediyor. Son olarak Bandırma Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde üç kişi bu yöntemi kullanarak vatandaşlardan para dilendi.

25.07.2024 11:28
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, dolandırıcıların yeni haksız kazanç yöntemi, milli ve manevi duyguların yoğun olduğu zamanlarda "Askere gidiyoruz" yalanıyla para toplamak oldu.

Kimliği belirsiz kişiler, boyunlarına astıkları Türk bayrağı motifli tülbentle kapı kapı gezerek, milli ve manevi duyguların yoğunlaştığı zamanlarda milletten para istiyor. Ellerinde tepsiyle gezen şüpheliler, insanlara önce kolonya ikram ediyor. Çevredekilerle bir süre sohbet eden dolandırıcılar, maddi durumlarının iyi olmadığını söyleyip "asker harçlığı" adı altında para topluyor.

Geçtiğimiz haftalarda Bandırma Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ve çevresinde kapı kapı dolaşan üç kişi, askere gitme bahanesiyle vatandaşlardan para dilendi. Yine görünen şahıslar, çekim yapıldığını fark edince üzerlerindeki Türk bayrağı motifli tülbenti çıkarıp, arkasına bakmadan gözden uzaklaştı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Balıkesir, Bandırma, Dolandırıcılık, Güvenlik, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bandırma'da Dolandırıcılar Milli Duyguları Kullanarak Para Topluyor - Son Dakika

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