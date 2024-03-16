- Bandırma'da "Sağlıklı Yaşama Pas Ver" projesi ile genç nesiller sporla buluşuyor
Bandırma'da genç nesiller sporla buluşuyor
BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 17 Eylül İlkokulu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Gençlik ve Spor Merkezi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği "Sağlıklı Yaşama Pas Ver" projesi, genç nesilleri sporun farklı dallarıyla buluşturmayı amaçlıyor.
17 Eylül İlkokulu 2-F Sınıfı öğrencileri, proje çerçevesinde, 2-F Sınıf Öğretmeni Deniz Altıntaş ve Bandırma Gençlik ve Spor Merkezi'nde görev yapan antrenörlerin yönlendirmesiyle, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan bir programla eğitim alıyor. Voleybol, judo ve yüzme branşlarında verilen eğitimler ile öğrenciler, hem fiziksel hem de sosyal becerilerini geliştirme fırsatı buluyor.
Program, müfredata bağlı olarak hazırlanmış olup, öğrencilerin derslerle uyumlu bir şekilde sporla içe olmalarını sağlıyor. Aynı zamanda, Türk kültürün vazgeçilmez unsurlarından biri olan halk oyunları da öğretiliyor. Bu sayede, proje hem sağlıklı yaşam bilincini aşılamakta hem de kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılmasını sağlamakta. "Sağlıklı Yaşama Pas Ver" projesi sayesinde, Bandırma'daki gençler, sporun disiplinini, takım çalışmasının önemini ve yenilgi karşısında dahi azimle mücadele etmenin değerini öğreniyor. Bu etkinliklerle birlikte, çocuklarda erken yaşta sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yanı sıra, spor sayesinde gelişen sosyal ilişkiler ve takım ruhu gibi olumlu davranışlar teşvik ediliyor.
2-F Sınıf Öğretmeni Deniz Altıntaş, "Çocuklarımızın, akademik, sosyal, kültürel gelişimi bir bütün olarak çok önemli. "Sağlıklı Yaşama Pas Ver" projesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Gençlik ve Spor Merkezi'ndeki antrenör arkadaşlarla birlikte bir proje hazırladık. Bakanlığımızın sosyal etkinlikler yönetmeliğine uygun olarak projemiz onaylandı ve faaliyetlerine başladık. İlk olarak öğrencilerim voleybol ile başlıyor ve sonrasında judo faaliyetlerine devam etmekte. Bununla birlikte çocuklarımız yüzme kursu da almakta. Sınıfta işlediğimiz müfredata göre, hayat bilgisi, Türkçe, matematik, müzik gibi derslerini de işliyorum. Disiplin kapsamında öğrencilerin kalıcı öğrenmeleri çok etkili oluyor. spor branşlarında farklı terimleri öğreniyorlar ve beraber hareket etmeyi öğreniyorlar, bedenlerini eğitiyorlar. Çocuklarımızda el-göz-beden koordinasyonu oluyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Gençlik ve Spor Merkezi'ndeki tüm sportif faaliyetlerden ücretsiz yararlanıyorlar. Bu tip projeyi çok önemsiyorum" dedi.
Projeye katılan herkesin heyecanı ve katılımı, gelecekte benzer projelerin sayısının artacağının ve bu tür etkinliklerin çocukların gelişimindeki öneminin altını çiziyor.
Son Dakika › Yerel › Bandırma'da Genç Nesiller Sporla Buluşuyor - Son Dakika
Günümüzde, işletmeler uluslararası pazarlara açılmayı düşündüklerinde, Amerika gibi büyük ve dinamik bir pazarın cazibesi oldukça yüksektir. Ancak, Amerika'da şirket kurmak karmaşık bir süreç olabilir. Neyse ki, Mükellef, girişimcilere bu süreci kolaylaştırma ve işlerini uluslararası düzeyde genişletme fırsatı sunuyor. Amerika'da iş yapmayı planlarken, iş planınızı oluşturmak, işletme modelinizi belirlemek, işletme adını ve faaliyet göstereceği yeri belirlemek, vergi kimlik numarası almak, ayrı bir banka hesabı açmak gibi adımları takip etmek gerekmektedir. Mükellef gibi platformlar, işletmelerin bu adımları kolayca takip etmelerine ve Amerika'da şirket kurma sürecini basitleştirmelerine yardımcı olur.
Dr. Tolga Akcan, İzmir'in Selçuk ilçesindeki zeytinyağının saflık ve kalite değerleri ile coğrafi işaret almaya aday olabileceğini belirtti. Türkiye'nin yerel ve karakteristik özelliklere sahip zeytinyağıyla küresel rekabette avantaj sağlayabileceğine dikkat çeken Akcan, markalaşma ve paketlenmiş zeytinyağına odaklanmanın önemini vurguladı.
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Belediyesi'ne bağlı 5 farklı mahallede hizmet veren Dede-Torun Evleri'ni ziyaret ediyor. Dede-Torun Evleri'nde yapılan etkinlikler ve büyüklerin ziyareti hakkında bilgi veriyor.
Haiti Başbakanı Ariel Henry'nin uçağına, ülkede yaşanan şiddet olayları sebebiyle iniş izni verilmedi. Uçak, Dominik Cumhuriyeti'ne iniş yapmak istedi ancak izin verilmedi. Bunun üzerine uçak Porto Riko'ya yönlendirildi. Ülkedeki silahlı çete olayları sonrası kaos yaşanıyor. Çete liderleri, Başbakan'ın istifa etmesini isteyerek, aksi durumda ülkenin 'bir soykırımla sonuçlanacak bir iç savaşa' gideceği konusunda uyarıda bulundu.
Yeniden Refah Partisi'nden Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu, gittiği kahvehanede gazeteciler tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Güloğlu ve bir seçmen arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.
Kocaeli Üniversitesi, Düzce ve çevresindeki diri fayların geçmişte ürettiği depremlerin kayıt altına alınmasına yönelik bir proje başlattı. Proje kapsamında Hendek, Çilimli, Yığılca ve Devrek faylarında inceleme yapılacak ve fayların paleosismolojik özellikleri belirlenecek. Ayrıca, faylardan tarihlendirme amaçlı örnekler alınacak ve deprem tehlike senaryoları araştırılacak. Bu çalışmaların amacı, deprem riskini azaltmak ve yerleşim yerlerinin planlanmasına katkı sağlamaktır.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesine bağlı 9 mahallede hayvancılıkla uğraşan çiftçilere toplam 36 ton süt yemi desteği sağladı. Süt Yemi Projesiyle sağmal ineklerin süt verimliliği artırılıyor ve üreticilerin maliyet yükü azaltılıyor.
AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, yaklaşan yerel seçim öncesinde il ve ilçe teşkilatları olarak adaylara destek verdiklerini belirtti. Güngör, seçim çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ve seçimi büyük farkla kazanacaklarını söyledi.
Yerel seçimlerde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı olabilmek için, partili 22 adayın yanı sıra farklı meslek grupları ve özelliklere sahip, sıra dışı vaatleriyle dikkati çeken 27 bağımsız aday da mücadele edecek.
Denizli'de CHP Honaz Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Yüksel Kepenek, hafta sonu ilçede dolaşmadık kapı bırakmadı. İlçe sakinleriyle pazaryerinde, hayır yemeklerine ve mahallelerde buluştu, yerel seçimde destek istedi.
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör, kamu görevlilerinin dijital teknolojiler ve yapay zeka kullanımına ilişkin farkındalığını artırmak, çözüm önerileri sunmak, programlar yapmak ve etik ilke kararları almak üzere çalışmalara başladıklarını bildirdi.
Bilecik İl AFAD Müdürü Ahmet Ali Artun, 6 Şubat depremlerinden sonra AFAD gönüllülüğüne başvuruların yüzde 200 arttığını belirtti. Artun, vatandaşları AFAD gönüllüsü olmaya davet etti ve gönüllülük sürecini detaylarıyla anlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?