Bandırma'dan İstanbul'a hareket eden RoRo gemisi arızalandı - Son Dakika
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Bandırma'dan İstanbul'a hareket eden RoRo gemisi arızalandı

Bandırma\'dan İstanbul\'a hareket eden RoRo gemisi arızalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Çelebi Limanı'ndan İstanbul Ambarlı Limanı'na hareket eden 'İstanbul N' isimli RoRo gemisi, elektrik aksamındaki arıza sebebiyle Marmara Denizi açıklarına sürüklendi. Gemi, 21 saatlik sürenin ardından römorkör yardımıyla kıyıya çekilecek.

27.08.2024 22:54
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Çelebi Limanı'ndan İstanbul Ambarlı Limanı'na hareket eden elektrik aksamındaki arıza sebebiyle Marmara Denizi açıklarına sürüklenen 'İstanbul N' isimli RoRo gemisi, 21 saattin sonunda römorkör ile kıyıya çekilecek.

Arıza, gece saat 02.30 sularında ortaya çıktı. Yaklaşık 21 saati aşkın rüzgarın etkisiyle Tedirdağ açıklarına kadar sürüklenen gemi, 21 saatin sonunda römorkör vasıtasıyla İstanbul Ambarlı Limanına çekiliyor.

Gemideki yolculardan alınan bilgilere göre, gemi Kapıdağ Yarımadası'nı geçtikten sonra elektriksel bir arıza meydana geldi. İlk müdahale geminin mürettebatı tarafından yapılmasına rağmen, arızanın nedeni tespit edilse de henüz çözüme ulaşılamadı. Uzun çabalar sonuçsuz kalınca 'İstanbul N' isimli RoRo gemisi, 21 saattin sonunda römorkör ile kıyıya çekilecek.

Öte yandan, gemideki araç şoförleri, araçların başına geçerek kornaya basarak tepki gösterdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bandırma'dan İstanbul'a hareket eden RoRo gemisi arızalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma'dan İstanbul'a hareket eden RoRo gemisi arızalandı - Son Dakika
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