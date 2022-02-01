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Barış Manço, kendi yaptırdığı okulda anıldı - Son Dakika

Barış Manço, kendi yaptırdığı okulda anıldı

01.02.2022 13:49
Barış Manço, kendi yaptırdığı okulda anıldı

Anadolu rock ve pop müziğinin önde gelen isimlerinden, besteci, TV programcısı Barış Manço, vefatının 23'üncü yıl dönümünde, kendi yaptırdığı Barış Manço Ortaokulu'nda özel bir programla anıldı.

Anadolu rock ve pop müziğinin önde gelen isimlerinden, besteci, TV programcısı Barış Manço, vefatının 23'üncü yıl dönümünde, kendi yaptırdığı Barış Manço Ortaokulu'nda özel bir programla anıldı. Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi'nde tiyatro öğretmeni olan Muhammed Atalay'ın Barış Manço olduğu programda, çocuklar Barış Manço'nun efsanevi programı Adam Olacak Çocuk'u canlandırdılar.

Anadolu rock ve pop müziğinin önde gelen isimlerinden, besteci, TV programcısı Barış Manço, vefatının 23'üncü yıl dönümünde Tuzla'da özel bir program ile anıldı. Barış Manço'nun Tuzla'nın Mimar Sinan Mahallesi'nde yaptırdığı Barış Manço Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programda Barış Manço'nun efsanevi programı 'Adam Olacak Çocuk' canlandırıldı.

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi'nde tiyatro öğretmeni olan Muhammed Atalay'ın Barış Manço olduğu programda, Barış Manço Ortaokulu ve Bilgi Evleri öğrencileri, Manço'nun unutulmaz şarkılarını söylediler. Yaklaşık 50 dakika süren programın tamamı Tuzla Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında yayınlandı. O anlar izleyiciler tarafından ilgi gördü. - İSTANBUL

Barış Manço, kendi yaptırdığı okulda anıldı
Barış Manço, kendi yaptırdığı okulda anıldı

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Tuzla Belediyesi, Barış Manço, Çocuk, Tuzla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Barış Manço, kendi yaptırdığı okulda anıldı - Son Dakika


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