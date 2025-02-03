Barış Manço, Vefatının 26. Yıl Dönümünde Kadıköy'de Anıldı - Son Dakika
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Barış Manço, Vefatının 26. Yıl Dönümünde Kadıköy'de Anıldı

Barış Manço, Vefatının 26. Yıl Dönümünde Kadıköy\'de Anıldı

Anadolu rock müziğinin efsane ismi Barış Manço, vefatının 26. yıl dönümünde Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen anma etkinliğiyle sevgiyle anıldı. Anma programında müzik dinletileri ve duygusal anılar paylaşıldı.

03.02.2025 16:39  Güncelleme: 16:44
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Anadolu rock müziğinin efsane isimlerinden Barış Manço vefatının 26'ncı yıl dönümünde Kadıköy'de anıldı.

Anadolu rock müziğinin efsane ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço vefatının 26.yıl dönümünde Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği "Barış Manço'yu Sevgiyle Anıyoruz" programıyla Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde (CKM) anıldı. 1 Şubat Cumartesi akşamı gerçekleşen anma programında Ahmet Baran Orkestrası Barış Manço'nun en sevilen eserlerini orkestral bir yorumla seslendirdi. Samsun Bilim ve Sanat Merkezi Çocuk Korosu da genç yetenekleriyle geceye renk kattı. Anma programına katılanlar arasında Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Barış Manço'nun eşi Lale Manço Ahıskalı ile oğlu Doğukan Manço da vardı.

"'Pazar olsa da 7'den 77'yi, Adam Olacak Çocuk'u izlesek' diye büyüdük"

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, "40 yaşındayım. Biz sabah kalktığımızda Pazar günü olsa da 7'den 77'yi, Adam Olacak Çocuk'u izlesek diye büyüdük. Bizim neslin çizgi film dışında izlediği programların başında geliyordu. O bizim dönemimiz için bir şanstı, o döneme denk geldiğim için çok mutluyum, gururluyum." dedi. Ölümünün ardından 26 yıl geçmesine rağmen, Barış Manço'yu anma konserinde CKM Büyük Salon'un en arka koltuğuna kadar dolu olduğunu vurgulayan Kösedağı, "Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum, Lale Manço ile Doğukan Manço'ya çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Barış Manço iyi ki Kadıköylü bir sanatçımızdı" dedi.

Kadıköy'ün 20 yıldan fazladır Barış abisini andığını söyleyen Barış Manço'nun eşi Lale Manço Ahıskalı, "Birçoğunuzla beraber yaşlandık, beraber çocuklarımızı büyüttük. Ayağınıza sağlık, sizlersiz olmazmış" dedi.

"Barış Manço'yu seven yeni nesiller geliyor"

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, "Anma etkinliğinden ziyade, bir aileyle beraber buluşmaya gelmiş gibi hissettik. Buradaki çok fazla yüzle tanışıyoruz. Hatta ergenliğini bildiğim kardeşim büyümüş, karnı burnunda gelmiş. Yeni Barış Manço severler getiriyorlar. İyi ki varsınız iyi ki geldiniz hoş geldiniz." diye konuştu. Babası Barış Manço'nun 1991 model Honda Prelude arabasının restorasyon çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Manço, yakında Müze Evi'nde sergilenmesine çok az kaldığını söyledi.

Barış Manço evi ziyaretçi akınına uğradı

Kadıköy Belediyesi'nin Manço ailesi ile birlikte ve Halkbank'ın desteğiyle müze haline getirdiği Barış Manço'nun Moda'daki evi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaretçi akınına uğradı. 31 Ocak günü saat 24.00'e kadar ziyaretçilere açık olan evi, 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde yaklaşık 2 bin 500 kişi tarafından ücretsiz gezildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Barış Manço, Vefatının 26. Yıl Dönümünde Kadıköy'de Anıldı - Son Dakika

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