Baro Başkanı Aktürk: "Trafik kazası ve sigorta sorunlarınızda aracılara güvenmeyin, mağdur olmamak için avukatınıza danışın" - Son Dakika
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Baro Başkanı Aktürk: "Trafik kazası ve sigorta sorunlarınızda aracılara güvenmeyin, mağdur olmamak için avukatınıza danışın"

23.02.2022 08:04
Baro Başkanı Aktürk: "Trafik kazası ve sigorta sorunlarınızda aracılara güvenmeyin, mağdur olmamak için avukatınıza danışın"

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk hasar danışmanlık şirketlerinin hukuksuz çalıştıklarını ifade ederek, "Trafik kazası ve sigorta sorunlarınızda aracılara güvenmeyin, mağdur olmamak için avukatınıza danışın" dedi.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk hasar danışmanlık şirketlerinin hukuksuz çalıştıklarını ifade ederek, "Trafik kazası ve sigorta sorunlarınızda aracılara güvenmeyin, mağdur olmamak için avukatınıza danışın" dedi.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk yaptığı açıklamasında, aracılar, komisyoncular, hasar danışmanlık, sigorta, müşavirlik, danışmanlık gibi şirketlerin avukatlık yetkilerini gasp ederek vatandaşları mağdur ettiğini söyledi. Baro Başkanı Aktürk bu gibi şirketler tarafından vatandaşlara gelecek olan telefonlara itibar etmemeleri gerektiğini belirterek "Aracılar, komisyoncular, hasar danışmanlık, sigorta, müşavirlik, danışmanlık şirketleri gibi adlarla faaliyet gösteren ve avukatlık yetkilerini gasp ederek vatandaşlara büyük mağduriyetler yaşatan kişi veya kurumların varlığı her geçen gün artmaktadır. Malum olduğu üzere, trafik kazaları nedeniyle meydana gelen maddi zararların tazmini için ya sigorta şirketine başvuru yapılmakta ya da dava açılmaktadır.

Ancak son birkaç yıl içerisinde özellikle zararın ödenmesi için sigorta şirketlerine yapılan başvuru işlemleri bir kısım kimseler tarafından büyük bir rant olarak görülmüş ve bu alanda insani duygular ve kurallar hiçe sayılarak, avukatlık yetkileri kullanılarak büyük bir sektör oluşturulmuştur. Meydana gelen bir trafik kazasından sonra henüz kazanın şokunda olan kazazede veya yakınlarının, tanınmayan kişilerce herhangi bir talep olmamasına rağmen hastanede veya evde ziyaret edildikleri, farklı kişilerce defalarca telefonla aranıldıkları, vekaletname verilmesi yönünde ısrarla talepte bulunulduğu hepimizin özellikle son zamanlarda sıkça gördüğü, duyduğu bir vakadır. Vatandaşları mağdur eden bu şirketler hukuksuz bir şekilde hizmet vermektedirler. Aracılar, iş takipçileri, komisyoncular, hasar danışmanlık ve sigorta danışmanlık şirketleri; kazazede veya ölen yakınının haklarının savunulması konusunda Avukatlık Kanunu'nun 35. ve 63/3. maddeleri gereği danışmanlık hizmetinde bulunamazlar. 1136 sayıl Avukatlık Kanununa göre, Avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerini sadece avukatlar verebilir. Vatandaşları uyarıyoruz; Trafik kazası ve sigorta sorunlarınızda aracılara güvenmeyin, mağdur olmamak için avukatınıza danışın" dedi.

'Avukata en son gitmeyin, avukata en başta gelin'

Baro Başkanı Adem Aktürk vatandaşların mağduriyet yaşamaması için avukata ilk süreçte başvurmaları gerektiğinin altını çizerek, "Bu tür hasar danışmanlık şirketi adı altında sizi arayanların ofislerine asla ve asla gitmeyin. Bu şirket ve kişiler vatandaşı, 'zararını peşin ödüyorum, gerisi ile seni ilgilenmekten kurtarıyorum' diye çok düşük meblağlarla kandırmakta ve büyük mağduriyete yol açmaktadırlar. Gelen telefonlara da asla itibar etmeyin mağdur olursunuz. Vatandaş bir kazaya maruz kaldıysa, hakkını arayacağı yer mahkemeler ve avukatlardır. Hukukta hak arama ve hukuki tüm süreçleri takip yetkisi ve hakkı sadece avukatlara aittir. Vatandaşlarımız bilmeyerek gidiyor şirketlere, orada çok ciddi oranlarla vatandaşlara sözleşme imzalatıyorlar, neye imza attıklarını bilmiyorlar, sözleşmelerin suretlerini vermiyorlar. Hasar danışmanlık şirketlerinin merkezleri Ankara'da, İstanbul'da değişik şehirlerde. Erzincan'da yok. Buraya bir tane ofis tutmuşlar, sekreter oturtmuşlar. İşin içinde kamu görevlileri de var. Siz kaza geçiriyorsunuz, daha ailenizin haberi yok. Hasar danışmanlık şirketinden aranıyorsunuz. Daha kafanıza dikiş atılırken aranıyorsunuz ve size; 'yardımcı olalım, sigortaya başvuralım' diyorlar. Sizlerin kişisel verileri kamu görevlileri tarafından rızanız dışında bu şirketlerle hukuka aykırı şekilde paylaşılıyor. Olay bu hale gelmiş vaziyette. O yüzden işin içinde kamu görevlileri de var, çok komplike bir durum ile karşı karşıyayız. Bu şirketlerle rüşvet karşılığında iş yapan ve vatandaşın kişisel verilerini bu şirketlere gayrı hukuki yoldan pazarlayan kamu görevlileri ile de etkin mücadele edeceğiz. Kimsenin vatandaşımızı mağdur etmeye hakkı yok. Çünkü bize gelen ihbar ve şikayetlerde yüzde 30 yüzde 40 gibi ücret sözleşmeleri imzalatıldığını görüyoruz. Vatandaşlarımızı da bu şirketlere karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz. Trafik kazası mağduru olduysanız ya da yakınınızı trafik kazasında kaybettiyseniz hak kaybına uğramamanız için doğrudan bir avukata danışmanızı öneriyoruz. Afaki ücretler alarak hukuk eğitimi almamış, bilgisiz kişiler tarafından yönetilen, haksız kazanç sağlayan kişi veya şirketler hakkında, Erzincan Barosu olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmaktayız. Suç duyurularımız sonrasında açılan davalarda bu tür hizmet ürettiğini iddia edenler yargı kararıyla da cezalandırılmaktadır. Erzincan Barosu, Avukatlık Kanunu'na aykırı şekilde hukuki danışmanlık hizmeti veren internet siteleri ile gerçek ve tüzel kişiler aleyhine yürüttüğü çalışmalara hızla devam etmektedir ve devam da edecektir. Bu şekilde tespiti yapılan kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli her türlü yasal yollara başvurulacağının bilinmesini kamuoyuna duyuruyoruz" diye konuştu. - ERZİNCAN

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Erzincan, Sigorta, Kamu, Baro, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Baro Başkanı Aktürk: 'Trafik kazası ve sigorta sorunlarınızda aracılara güvenmeyin, mağdur olmamak için avukatınıza danışın' - Son Dakika


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