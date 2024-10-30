Barolar DASK'a Karşı Harekete Geçti - Son Dakika
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Barolar DASK'a Karşı Harekete Geçti

Barolar DASK\'a Karşı Harekete Geçti

Malatya Barosu avukatları, DASK'ın tahkim kararlarını reddetmesine karşı baroların kınama yaptığını belirtti.

30.10.2024 18:08
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DASK'ın sigorta tahkim komisyonu kararlarını kabullenememesi baroları harekete geçirdi.

Malatya Barosu Avukatlarından Çağdaş Karaoğlan, "Türkiye tarihindeki en büyük depremlerden biri olarak kayıtlara geçen 6 Şubat Kahramanmaraş depremi üzerinden bir buçuk seneden fazla zaman geçti. Yargıtay tarafından tarife değişikliğine yönelik verilen tek bir kararın da gerekçelerinin sağlam olmaması, sigortacının aydınlatma yükümlülüğüne değinmemiş olması sebebiyle konuya ilişkin hala davalar açılmakta, davaların bir kısmı depremzede lehine, bir kısmı ise depremzede aleyhine sonuçlanmaya devam etmektedir. Belirsizliğin sürmesi sebebiyle açılan davalarda depremzede lehine karar vermeye devam eden Sigorta Tahkim Komisyonu'nun tarafsız Hakemlerini yıpratmaya yönelik DASK tarafından bir takım eylemlerde bulunuyor" dedi.

Malatya Barosu Avukatlarından Çağdaş Karaoğlan, Baroların bu konuya sessiz kalmamasının çok önemli olduğunu belirtti.

"Müdahale sigorta tahkim komisyonuna kadar ulaştı"

Sigorta Tahkim Komisyonunun tıpkı Mahkemeler gibi tarafsız ve bağımsız Hakemler aracılığıyla işlediğini belirten Karaoğlan, "Resmi faaliyet raporlarına göre 2023 yılında Komisyona toplam 563 bin 409 adet başvuru yapılmıştır. Ticaret Mahkemelerinin iş yükünün büyük kısmını alan Komisyon, bir alternatif çözüm yolu olmasına rağmen tıpkı Mahkemeler gibi yoğun bir faaliyet göstermekte, uyuşmazlıklar tarafsız ve bağımsız Hakem Heyetleri tarafından karara bağlanmaktadır. Tahkim yargılamasında usule ilişkin bir takım farklılıklar olup, amaç uyuşmazlıkların kısa sürede karara bağlanmasıdır. Bu minvalde değerlendirildiğinde ülkemiz için önemi derecede büyük olan Sigorta Tahkim Komisyonunun yıpratılmaya çalışılması açık bir hukuk tanımazlıktır" şeklinde konuştu.

Bu konuya ilişkin Ankara ve İstanbul Baroları başta olmak üzere birçok Baro tarafından resmi açıklama ve kınama mesajları yayınlandığını söyleyen Avukat Karaoğlan, "başta Malatya Barosu ve deprem bölgesi Baroları olmak üzere bu müdahaleye sessiz kalmayan tüm Baro yönetimlerine şükranlarımızı iletiyoruz. Bir meslektaşımın dediği gibi "küstüm oynamıyorum" zihniyetinin depremzedelerin davalarına yönelik yapılmasının ayrıca üzücü olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Barolar DASK'a Karşı Harekete Geçti - Son Dakika

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