Bartın'da eski devlet hastanesi binası aile sağlığı merkezi olarak hizmete girdi - Son Dakika
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Bartın'da eski devlet hastanesi binası aile sağlığı merkezi olarak hizmete girdi

Bartın\'da eski devlet hastanesi binası aile sağlığı merkezi olarak hizmete girdi
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AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Tuna Aile Sağlığı Merkezi'nin yeni binasını ziyaret ederek doktorlar ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Eski Bartın Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü binası, 3 Ağustos 2026 itibariyle aile sağlığı merkezi olarak hizmet vermeye başladı.

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Tuna Aile Sağlığı Merkezi yeni binasına giderek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Eski Bartın Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü binası, 3 Ağustos 2026 tarihi itibariyle Tuna Aile Sağlığı Merkezi olarak hizmet vermeye başladı.

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, aile sağlık merkezinin yeni binasını ziyaret ederek, doktorlar ve sağlık çalışanları ile bir araya geldi. Aldatmaz'a, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Özkan Pulat eşlik etti.

Sağlık hizmetlerinin daha modern ve nitelikli şartlarda sunulması adına önemli bir kazanım olduğunu ifade eden Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, yeni hizmet binasının Bartın'a ve hemşehrilerine hayırlı olmasını diledi.

Aldatmaz yaptığı değerlendirmede, "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha iyi şartlarda ulaşması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Tüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bartın'da eski devlet hastanesi binası aile sağlığı merkezi olarak hizmete girdi - Son Dakika

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