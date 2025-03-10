Bartın'da 'İlk Orucum, İlk İftarım' Etkinliği - Son Dakika
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Bartın'da 'İlk Orucum, İlk İftarım' Etkinliği

Bartın\'da \'İlk Orucum, İlk İftarım\' Etkinliği

Bartın Ulus'ta düzenlenen etkinlikte çocuklar ve veliler büyük ilgi gösterdi, iftar ve oyunlar yapıldı.

10.03.2025 11:01
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Bartın'ın Ulus İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen ve bu yıl üçüncü kez düzenlenen etkinlikte 4-6 yaş arası çocuklar ve velilerinde katıldığı programda merkez Ulu camiine sığmadılar.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen "İlk orucum, ilk iftarım" programına İlçe kaymakamı Fırat Kadirlioğlu, Bartın İl Müftüsü Ömer Keskin, İlçe müftüsü Muhammed Yegin ile çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı. Ulu Camiide yer sofrası üzerinde iftarların açıldığı programda ayrıca çocuklar için Hacıvat - Karagöz perde oyunları da sergilendi.

İftar programı sonrası konuşan İlçe müftüsü Muhammed Yegin, bu yıl üçüncü kez düzenledikleri etkinliğin her yıl katlanarak büyüdüğünü ifade etti.

İlçe Kaymakamı Fırat Kadiroğlu ise ilçe müftülüğü tarafından yapılan etkinliğin Ramazan geleneklerini yaşatmak olduğunu belirtti.

Program sonunda çocuklara pamuk şeker ve çeşitli hediyeler ikram edildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bartın'da 'İlk Orucum, İlk İftarım' Etkinliği - Son Dakika

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