Bartın'da Su Kaynaklarının Korunması ve Yönetimi İçin Toplantı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bartın'da Su Kaynaklarının Korunması ve Yönetimi İçin Toplantı Gerçekleştirildi

Bartın\'da Su Kaynaklarının Korunması ve Yönetimi İçin Toplantı Gerçekleştirildi

Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan başkanlığında düzenlenen il su kurulu toplantısında, su kaynaklarının korunması ve etkin yönetimi için çalışmalar görüşüldü. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, ilgili kurum amirleri ve paydaş kurumların temsilcileri katıldı. Havza ölçekli yönetim planları, su verimliliği il planları ve içme-kullanma suyu güvenliği planlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak amacıyla yapılan toplantıda, Bartın'daki su kaynaklarının daha etkin şekilde korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar ele alındı.

27.06.2024 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan başkanlığında il su kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı; Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satuk Buğra Fındık, Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanı Mustafa Dal, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, İller Bankası Kastamonu Bölge Müdürü, DSİ 23. Bölge Müdür Yardımcısı, Karayolları 15. Bölge Müdür Yardımcısı, İl Tarım ve Orman Müdürü, ilgili kurum amirleri ile paydaş kurumların temsilcileri katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda, havza ölçekli yönetim planları, su verimliliği il planları ile içme ve kullanma suyu güvenliği planlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak, su kaynaklarının korunması ve etkin yönetimine yönelik uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi yapıldı.

Yapılan bilgilendirme sunumlarının ardından Bartın'daki su kaynaklarının daha etkin şekilde korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar görüşüldü. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bartın, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bartın'da Su Kaynaklarının Korunması ve Yönetimi İçin Toplantı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:01 FATF, Türkiye’yi gri listeden çıkardı Artık yatırımların önü açık FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkardı! Artık yatırımların önü açık
10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
10:15 İran yeni Cumhurbaşkanını seçiyor 4 adaylı yarışta bir favori var İran yeni Cumhurbaşkanını seçiyor! 4 adaylı yarışta bir favori var
10:09 3 yaşındaki çocuğa “yanlışlıkla“ 2 buçuk yıl kemoterapi uyguladılar 3 yaşındaki çocuğa "yanlışlıkla" 2 buçuk yıl kemoterapi uyguladılar
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
11:58 Transfere kesin gözüyle bakılıyordu Dursun Özbek’ten çok konuşulacak Batshuayi çıkışı Transfere kesin gözüyle bakılıyordu! Dursun Özbek'ten çok konuşulacak Batshuayi çıkışı
11:55 Oscar ödüllü oyuncu Adrien Brody, film çekmek için İstanbul’a geliyor Oscar ödüllü oyuncu Adrien Brody, film çekmek için İstanbul'a geliyor
11:33 Rafa Silva’dan rekor imza Sahaya çıkmadan tarihe geçti Rafa Silva'dan rekor imza! Sahaya çıkmadan tarihe geçti
11:18 Çocuk parkında dehşete düşüren olay Kanlar içinde yatan şahsı görenler telefona sarıldı Çocuk parkında dehşete düşüren olay! Kanlar içinde yatan şahsı görenler telefona sarıldı
10:55 Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu
10:50 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:48 Kimse ondan bunu beklemiyordu Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a sürpriz çağrı Kimse ondan bunu beklemiyordu! Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a sürpriz çağrı
10:40 Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 12:17:08. #1.13#
SON DAKİKA: Bartın'da Su Kaynaklarının Korunması ve Yönetimi İçin Toplantı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement