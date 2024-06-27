Bartın\'da Su Kaynaklarının Korunması ve Yönetimi İçin Toplantı Gerçekleştirildi

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Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan başkanlığında il su kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı; Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satuk Buğra Fındık, Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanı Mustafa Dal, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, İller Bankası Kastamonu Bölge Müdürü, DSİ 23. Bölge Müdür Yardımcısı, Karayolları 15. Bölge Müdür Yardımcısı, İl Tarım ve Orman Müdürü, ilgili kurum amirleri ile paydaş kurumların temsilcileri katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda, havza ölçekli yönetim planları, su verimliliği il planları ile içme ve kullanma suyu güvenliği planlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak, su kaynaklarının korunması ve etkin yönetimine yönelik uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi yapıldı.

Yapılan bilgilendirme sunumlarının ardından Bartın'daki su kaynaklarının daha etkin şekilde korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar görüşüldü. - ZONGULDAK