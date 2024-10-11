Bartın\'ın Amasra ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem yaşandı

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Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

AFAD verilerine göre Karadeniz'de Bartın'ın Amasra ilçesine 119 kilometre uzaklıkta meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem, Amasra ve Bartın'da hafif şekilde hissedildi. Zemindeki işletme ve evlerde sallantı fark edilmezken, ev ve iş yerlerinin 3. kat ve üstündeki dairelerde bulunanların depremi hissettiği öğrenildi.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, sabah saatlerinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadığını belirterek, "Deprem anında sahadaydım, iş makinelerinin bulunduğu bölgedeydim. Hissetmedim ama bazı iş yeri ve evlerde bulunanlar hissetmiş. Şu ana kadar bize ulaşan yıkım, can ve mal kaybı ya da yaralanma olmadı" diye konuştu.

Bartın ve Amasra ilçesinde hayat normal akışına döndü. - BARTIN