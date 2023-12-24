Bartın Irmağı Taştı, Vatandaş Balık Avladı

Bartın ırmağı taştı, su altında kalan asfalt yolda balık avladı

BARTIN - Günlerdir sağanak yağışın etkili olduğu Bartın'ın yüksek kesimlerinde yağan karın da erimeye başlaması ile Bartın Irmağı taştı. Çağlayan Piknik alanı önündeki asfalt yol su altında kalırken, taşkını fırsat bilen bir mahalleli ise kaldırımdan asfaltta attığı olta ile balık yakaladı.

Günlerdir devam eden sağanak yağışlar nedeniyle dolan Bartın Irmağı Bartın'ın yüksek kesimlerinde yağan karların erimeye başlaması ile birlikte taşkın başladı. Çağlayan Piknik alanında bulunan yaklaşık 3 metre genişliğindeki asfalt yol ile birlikte yol kenarında bulunan ağaçlar ve gezi yolu da sular altında kaldı. Taşkını fırsat bile Mustafa Köseoğlu bir mahalle sakini ise 2 olta olarak, balık avına başladı. Suların henüz ulaşmadığı kaldırımdan asfalt yolun üzerine oltasını atan Mustafa Köseoğlu, her biri yarım kiloyu aşan 2 balık yakalamayı başardı.

Her taşkın döneminde yolda balık avladığını belirten Köseoğlu, her seferinde de balık yakalamayı başardığını ifade etti. Köseoğlu, "Daha önce buradan çok balık aldım. Sazana varana kadar hemen her cinsten balık aldım. 1 kiloluk balıklar yakaladım. Balık akıntıdan kenara geliyor. Onun için yola atıyorum oltayı. Bugün 2 karabalık aldım. Genelde bu kış mevsiminde olur. Su seviyesi yükseldiğinde, sel geldiğinde kenara atarım sürekli. Balık kenara yaklaşır. Bu yol dün su altında kalmaya başladı. Bugün büyük bölümü suyun altında bulunuyor" dedi.

Çamur akıyor

Ilgaz Dağı'ndan doğan ve Kocaçay ile Kocanaz Çayı şehir merkezindeki Gazhane Burnu'nda birleşerek oluşturduğu Bartın Irmağı, son yağmurlarla birlikte taşma noktasına ulaştı. Bazı bölgelerde dere yatağına sığmayan Bartın Irmağı, çamur akmaya başladı. Yaklaşık 15 kilometre akan ve Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı, kahverengi akıyor. Irmağın yola taştığı Çağlayan Piknik Alanının girişine şerit çeken polis ekipleri, alana girişi yasakladı. Irmağın Yalı mevkisinde de su seviyesi taşmaya başlarken, gezi yolu su altında kaldı. Her iki bölgeyi de sık sık kontrol eden polis ekipleri, su seviyesi hakkında haber merkezlerine bilgi veriyor.