Bartın Valisi Arslan, Kızılay Haftası'nda gönüllülerin gününü kutladı - Son Dakika
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Bartın Valisi Arslan, Kızılay Haftası'nda gönüllülerin gününü kutladı

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Bartın Valisi Arslan, Kızılay Haftası\'nda gönüllülerin gününü kutladı
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Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Kızılay Bartın Şubesi Başkanı Nihat Yalçın ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Yalçın, afet ve acil durum destekleri için Arslan'a teşekkür ederken Vali Arslan da 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası'nda gönüllülerin gününü kutladı.

Kızılay Bartın Şubesi Başkanı Nihat Yalçın Kızılay'a destekleri nedeniyle Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ı ziyaret ederek teşekkür etti.

Türk Kızılayı Bartın Şubesi Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Nurtaç Arslan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Yalçın ve beraberindeki Kızılay yetkilileri ve gönüllüleri, Türkiye genelinde 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında Kızılay Haftası'nın kutlandığını hatırlattı. Yalçın, göreve geldiği günden itibaren Vali Arslan'ın, deprem, sel, yangın, çığ ve salgın gibi afet ve acil durumlarda afetzedelerin yanında yer alan Kızılay'a her tülü desteği verdiğini kaydederek, teşekkür etti.

Kızılay Haftası'nda gerçekleştirilen etkinlikler ve yürütülen çalışmalar hakkında Vali Arslan'a detaylı bilgi veren Yalçın, başta kan bağış olmak üzere Kızılay'ın düzenlenen tüm organizasyonlara katkı veren tüm hayır sever ve duyarlı vatandaşlara da teşekkür etti. Ziyaret gelen Kızılay Başkanı Yalçın ve beraberindekiler başta olmak üzer tüm Kızılay çalışanları ile gönüllülerinin Kızılay haftasını kutlayan Vali Arslan ise, "İnsanlığın zor zamanlarında ortaya çıkan her dayanışma, aslında bir vicdan çağrısıdır. Toplumun ortak sorumluluk bilincini diri tutan bir yapı olarak 158 yıldır bu çağrıya cevap veren Türk Kızılay'ının çalışan ve gönüllülerinin bu gününü kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Milletimiz tarih boyunca dara düşenin elinden tutmayı, yaraları birlikte sarmayı ve ekmeğini paylaşmayı en büyük erdemlerden biri kabul etmiştir. Türk Kızılay'ı da bu köklü medeniyet anlayışının kurumsallaşmış hali olarak nesiller boyunca iyiliğin, şefkatin ve kardeşliğin sembolü olmuştur. Hangi yaşta, hangi düşüncede veya hangi coğrafyada olursa olsun ihtiyaç sahibi bir insana ulaşabilmek için gösterdiği gayret, Kızılay'ı milletimizin gönlünde müstesna bir yere taşımıştır. Bugün Türk Kızılay'ının gücünü oluşturan en önemli unsur, yardım etmeyi bir insanlık vazifesi olarak gören aziz milletimizin engin gönlüdür. Bir ünite kan bağışlayan vatandaşımızdan afet bölgesinde gece gündüz çalışan gönüllüsüne kadar herkes, bu büyük iyilik zincirinin kıymetli bir halkasını oluşturmaktadır. İnsanlığın en çok ihtiyaç duyduğu değerlerin merhamet, vicdan ve dayanışma olduğu bir dönemde Türk Kızılay'ının üstlendiği sorumluluk her zamankinden daha anlamlıdır. İnanıyorum ki bu köklü kurum, geçmişinden aldığı güç ve milletimizden aldığı destekle gelecekte de ihtiyaç sahiplerinin umudu olmaya devam edecektir" dedi.

Başkan Yalçın, Kızılay'ın afet ve acil durumlardaki beslenme, barınma, gıda, giyim ve lojistik destek gibi hizmetlerinin yanı sıra normal zamanlardaki kan, sosyal yardım, aşevi gibi hizmetleri ile savaş, kıtlık ve afet durumlarında uluslararası arenada yürüttüğü başarılı çalışmalara da dikkat çekti.

Kaynak: İHA
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