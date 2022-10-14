Bartın yerel haberi: Kızılay ekipleri Amasra maden ocağındaki yardım çalışmalarına destek veriyor - Son Dakika
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Bartın yerel haberi: Kızılay ekipleri Amasra maden ocağındaki yardım çalışmalarına destek veriyor

14.10.2022 22:07
Bartın yerel haberi: Kızılay ekipleri Amasra maden ocağındaki yardım çalışmalarına destek veriyor

Bartın haber: Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazası sonrası hızla bölgeye ulaşan Kızılay ekipleri, bölgede çalışma yapan ekiplere ve madencilerin sahada bekleyen yakınlarına destek oluyor.

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazası sonrası hızla bölgeye ulaşan Kızılay ekipleri, bölgede çalışma yapan ekiplere ve madencilerin sahada bekleyen yakınlarına destek oluyor.

Türkiye Taş Kömürü Kurumu bünyesinde bulunan Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında gerçekleşen patlama haberinin alınmasının ardından Kızılay Afet Operasyon Merkezi koordinasyonunda, Düzce, Ankara Müdahale Merkezleri ile Bartın ve Zonguldak şubelerinden uzman ekipler alana gönderildi. İlk etapta bölgeye en yakın konumda olan Kızılay Bartın Şubesi'nden uzmanlar olay yerine intikal ederek göçük altında kalan işçilerin maden sahasında bekleyen ailelerine ve bölgede işçileri kurtarmak üzere çalışan görevlilere destek olmaya başladı. Maden patlaması bölgesinde afet uzmanları, şubeleri, gönüllüleri ile mobil beslenme araçları ile yardım çalışması yürüten Kızılay, ihtiyaç durumu içinde ekiplerini teyakkuz halinde tutuyor. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bartın yerel haberi: Kızılay ekipleri Amasra maden ocağındaki yardım çalışmalarına destek veriyor - Son Dakika

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