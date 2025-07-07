Başak Mireli'den Tarihi Başarı - Son Dakika
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Başak Mireli'den Tarihi Başarı

Başak Mireli\'den Tarihi Başarı
07.07.2025 09:33
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Başak Mireli, 1500 deniz milini 15 günde yelkenle geçerek Türkiye'nin ilk kadın yelkencisi oldu.

Türkiye'nin okyanus aşan ilk kadın yelkencisi Başak Mireli, Artvin'in Hopa ilçesinden başlayıp Hatay'ın İskenderun ilçesinde tamamladığı "Solo Türkiye Turu Rekoru" denemesinde büyük bir başarıya imza attı. Mireli; 1500 deniz milini 15 gün 6 saat 41 dakikada aşmayı başararak yalnız başına ve hiç motor kullanmadan bu parkuru bitiren ilk kadın yelkenci oldu.

2022 yılında Atlantik Okyanusu'nu 24 günde yelkenliyle geçen ilk Türk kadını olarak adını tarihe yazdıran Başak Mireli, yeni rekoru için 21 Haziran'da Hopa'dan yola çıktı. Karadeniz'in dev dalgaları, Boğaz geçişleri, Ege'nin fırtınası ve Akdeniz'in sıcağı derken zorlu bir parkuru geride bırakan deneyimli yelkenci Mireli, İskenderun Limanı'nda ailesi ve sponsorları tarafından çiçeklerle karşılandı. Zorlukları aşan Mireli, 1500 deniz milini 15 gün 6 saat 41 dakikada aşmayı başararak yalnız başına ve hiç motor kullanmadan bu parkuru bitiren ilk kadın yelkenci oldu.

"İlk gün yanımdan hortum geçti, sonra GPS bile gitti"

Yolculuğun pek çok zorluk barındırdığını anlatan Mireli, "Doğu Karadeniz gerçek bir harikalar diyarı ama çok zorluydu. İlk gün hortum yanımdan geçti. Karadeniz'in dev dalgalarıyla savaştım. İki boğazı yelkenle geçtim, Ege'de fırtınaya yakalandım. Karadeniz'de savaş nedeniyle GPS sistemleri çalışmadı. Haritalar bile bozuldu, cep telefonumdaki navigasyon dahi işlevsiz kaldı. Tüm elektronik sistemleri kaybettim. Ama yılmadım" dedi. Elektronik sistemlerin bozulması sonrası güzergahını balıkçılardan aldığı bilgilerle ve meteoroloji destekleriyle sürdüren Mireli, sahil güvenlikten de teyit alarak rotasına sadık kalmayı başardı.

"İskenderun'a ulaşmak benim için çok anlamlı"

Yolculuğunu Hatay'ın İskenderun ilçesinde tamamlayan Mireli, 6 Şubat depremlerini hatırlatarak, "Burası çok zor zamanlar geçirdi. Onların yaşadıkları acıları düşündükçe bu yolculuğu tamamlamam gerektiğini hissettim. Bu başarı onların gücüne bir selam olsun. Yeni hedefim Pasifik Okyanusu'nu geçmek" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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