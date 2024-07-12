Başakşehir Belediyesi Gelenekli ve Görsel Sanatlar Akademisi mezuniyet töreni düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başakşehir Belediyesi Gelenekli ve Görsel Sanatlar Akademisi mezuniyet töreni düzenledi

Başakşehir Belediyesi Gelenekli ve Görsel Sanatlar Akademisi mezuniyet töreni düzenledi

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 17 farklı branşta eğitimlerin verildiği Gelenekli ve Görsel Sanatlar Akademisi'nin mezuniyet törenine katıldı. Başkan Kartoğlu, sanatı desteklemeye, öğrenmeye ve öğretmeye devam edeceklerini belirtti.

12.07.2024 09:05  Güncelleme: 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 17 farklı branşta eğitimlerin verildiği Gelenekli ve Görsel Sanatlar Akademisi'nin mezuniyet törenine katıldı. Geleneksel sanatları nesilden nesile aktarmayı sürdüreceklerini söyleyen Başkan Kartoğlu, "İlk mezunlarımızı verdik. Sanatı desteklemeye, öğrenmeye ve öğretmeye devam edeceğiz" dedi.

Başakşehir Belediyesi, sanatı ve sanatçıyı desteklemeye devam ediyor. Özellikle gelenekli ve görsel sanatlar alanında yoğun bir eğitim dönemi daha geride bırakıldı. İstanbul'un yeni sanat merkezi olarak bilinen Şehir Sanat'taki Gelenekli ve Görsel Sanatlar Akademisi ilk mezunlarını verdi. 17 farklı branşta, uzman isimlerden eğitim alan 161 kursiyer, sertifikalarını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun elinden aldı.

"Sanat bizi birleştiriyor"

Şehir Sanat Akademisi'nin ilk mezuniyet töreninde bir arada olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını dile getiren Başkan Kartoğlu, "Öncelikle, sanatın ruhun gıdası olduğunu bilerek, hayatını sanata adayan sanatçılarımızı tebrik etmek istiyorum. Sanat, sadece güzellik oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda toplumları dönüştürür ve bizi birleştirir. İşte bu yüzden, sanatı desteklemek ve sanatçılarımızı teşvik etmek hepimizin görevidir. Her bir kursiyerimizin azmi ve başarısını görmek ne kadar doğru ve yerinde bir iş yaptığımızın da en büyük göstergesi oldu" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Başakşehir Belediyesi, Yasin Kartoğlu, Başakşehir, Sanat, Kültür, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başakşehir Belediyesi Gelenekli ve Görsel Sanatlar Akademisi mezuniyet töreni düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede
09:52 AK Parti’de gözler 23 Temmuz’daki MKYK’da Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir AK Parti'de gözler 23 Temmuz'daki MKYK'da! Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir
09:15 800’den fazla istasyonu vardı Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı 800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı
08:02 Cezaevindeki Dilan Polat’tan mektup: Dayanamıyorum, eziyet ediyorlar Cezaevindeki Dilan Polat'tan mektup: Dayanamıyorum, eziyet ediyorlar
06:41 Tartışmalı soyadı düzenlemesini de içeren 9. Yargı Paketi komisyondan geçti Tartışmalı soyadı düzenlemesini de içeren 9. Yargı Paketi komisyondan geçti
10:37 Soylu’dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik Soylu'dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik
10:19 ABD’de tutuklu Timur Cihantimur’un cezaevi değişti ABD'de tutuklu Timur Cihantimur'un cezaevi değişti
09:59 İtalya Başbakanı Meloni, NATO Zirvesi’nde Biden’ı beklerken gözlerini devirdiği görüldü İtalya Başbakanı Meloni, NATO Zirvesi'nde Biden'ı beklerken gözlerini devirdiği görüldü
09:50 Dünyaca ünlü oyuncu Shelley Duvall, uykusunda hayatını kaybetti Dünyaca ünlü oyuncu Shelley Duvall, uykusunda hayatını kaybetti
09:18 Seçim 18 Temmuz’da Dört büyükler, Mehmet Büyükekşi’ye imza vermedi Seçim 18 Temmuz'da! Dört büyükler, Mehmet Büyükekşi'ye imza vermedi
09:17 Bugün kalp ameliyatı olacak olan İbrahim Tatlıses, ağlayarak helallik istedi Bugün kalp ameliyatı olacak olan İbrahim Tatlıses, ağlayarak helallik istedi
09:03 Mustafa Amca, inek aldığına bin pişman oldu Mustafa Amca, inek aldığına bin pişman oldu
08:59 Batshuayi maça damga vurdu Galatasaray’dan bol gollü tatsız prova Batshuayi maça damga vurdu! Galatasaray'dan bol gollü tatsız prova
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 10:55:05. #1.11#
SON DAKİKA: Başakşehir Belediyesi Gelenekli ve Görsel Sanatlar Akademisi mezuniyet töreni düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement