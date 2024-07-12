Başakşehir Belediyesi Gelenekli ve Görsel Sanatlar Akademisi mezuniyet töreni düzenledi

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Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 17 farklı branşta eğitimlerin verildiği Gelenekli ve Görsel Sanatlar Akademisi'nin mezuniyet törenine katıldı. Geleneksel sanatları nesilden nesile aktarmayı sürdüreceklerini söyleyen Başkan Kartoğlu, "İlk mezunlarımızı verdik. Sanatı desteklemeye, öğrenmeye ve öğretmeye devam edeceğiz" dedi.

Başakşehir Belediyesi, sanatı ve sanatçıyı desteklemeye devam ediyor. Özellikle gelenekli ve görsel sanatlar alanında yoğun bir eğitim dönemi daha geride bırakıldı. İstanbul'un yeni sanat merkezi olarak bilinen Şehir Sanat'taki Gelenekli ve Görsel Sanatlar Akademisi ilk mezunlarını verdi. 17 farklı branşta, uzman isimlerden eğitim alan 161 kursiyer, sertifikalarını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun elinden aldı.

"Sanat bizi birleştiriyor"

Şehir Sanat Akademisi'nin ilk mezuniyet töreninde bir arada olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını dile getiren Başkan Kartoğlu, "Öncelikle, sanatın ruhun gıdası olduğunu bilerek, hayatını sanata adayan sanatçılarımızı tebrik etmek istiyorum. Sanat, sadece güzellik oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda toplumları dönüştürür ve bizi birleştirir. İşte bu yüzden, sanatı desteklemek ve sanatçılarımızı teşvik etmek hepimizin görevidir. Her bir kursiyerimizin azmi ve başarısını görmek ne kadar doğru ve yerinde bir iş yaptığımızın da en büyük göstergesi oldu" şeklinde konuştu. - İSTANBUL