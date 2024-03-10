Başakşehir\'de 114 öğrenci hafızlık icazetlerini aldı

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Başakşehir'de Akif İnan Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 114 öğrenci, düzenlenen törenle icazetlerini aldı. Genç hafızları tebrik eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Kalpler ancak Allah'ı zikredince huzur bulur. Çocuklarımız bundan sonra bu huzuru sonsuz yaşayacaklar" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi çerçevesinde Akif İnan Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamladı. 114 öğrenci, Başakşehir Merkezi Camii'nde düzenlenen törenle icazetlerini aldı. Törende genç hafızlar ile Ayasofya-i Kebir Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu, Fatih Camii Baş İmam Hatibi Kurra Hafız Metin Çakar, Beylerbeyi Abdullah Ağa Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Ekrem Öztürk ve Ahmet Yesevi Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Mustafa Giden, Kuran-ı Kerim tilaveti ile kalplere dokundu.

Genç hafızlar için dua edildi

İcazet merasimini yöneten Reisul Kurra Hafız Mustafa Demirkan, genç hafızlar için dua etti. Merasime Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafız Osman Şahin, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Selahattin Yılmaz, Başakşehir İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çoşkun, Akif İnan Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Lale ile gençlerin aileleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve konuşmaların ardından genç hafızlara icazet belgeleri, nakdi yardım ve altın takdim edildi.

"Hafızlık bir aşktır"

Genç hafızların her birinin altın kıymetinde olduğunu dile getiren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Ne mutlu bugün burada çocuğu olan annelere, babalara. Hafızlık bir aşktır. Aslında en büyük aşktır, rabbine aşktır. Çünkü Rabbimizin emrini satır satır, kelime kelime, virgülüyle noktasıyla ezberlemiş bu güzel çocuklarımız. Bundan daha güzel bir aşk, bir nimet olabilir mi? Çocuklarımız biliyorlar ki kalpler ancak Allah'ı zikredince huzur bulur. Onlar bundan sonra bu huzuru sonsuz yaşayacak ve bizlere hatırlatacak. Onlar bizi gururlandırdı, şereflendirdi, bizim onurumuz oldu" diye konuştu. - İSTANBUL