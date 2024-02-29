Başakşehir\'de 29 Şubat\'ta doğan bebek, ilk doğum gününü 4 yıl sonra kutlayacak

Şubat ayının 29 gün olması 4 yılda bir yaşanırken, bugün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde dünyaya gelen Ömer Asaf bebek de ilk doğum gününü 4 yıl sonra kutlayacak. Anne Elif Lütfüoğlu, "Sürpriz oldu, bugünün tarihini hiç beklemiyorduk. Dedim sıkayım kendimi 2 gün önce veya sonra olsun ama dünden yatışımız oldu. Bebeğimiz sabırsız çıktı. 4 senede bir çocuğumun doğum gününü kutlamak biraz değişik olacak. Bakalım, artık ya bir gün önceden ya bir gün sonradan kutlamayı düşünüyoruz" dedi.
Dünya'nın Güneş çevresindeki bir turunun yaklaşık 365 gün 6 saat sürmesi sebebiyle her yılsonunda artan 6 saatlik süreyi bir tam güne çevirmek için şubat ayı 4 yılda bir 29 gün oluyor. Birçok vatandaş her yıl doğum gününü kutlamayı heyecanla beklerken, 29 Şubat tarihinde dünyaya gelenler doğum günlerini 4 yılda bir kutluyor. Bugün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sabah saatlerinde dünyaya gelen 3 kilo 900 gram ağırlığında ve 55 santimetre uzunluğundaki Ömer Asaf da ilk doğum gününü 4 yıl sonra kutlayacak.
"Bebeğimizin de, annemizin de sağlık durumu gayet iyi"
Başarılı bir doğum süreci olduğunu belirten Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Fatma Sağlam Karaoğlan, "Bebeğimiz 39 haftalık, 29 Şubat'ın nadir bebeklerinden. Gebelik sürecimizi de burada takip ettik. 55 santim, 3 kilo 960 gram doğdu. 4 yılda bir doğum gününü kutlayacaklar. Bebeğimizin de, annemizin de sağlık durumu gayet iyi. Doğum sürecimiz de gayet güzel ilerledi. Biraz daha takip edip daha sonrasında taburculuklarını planlayacağız. Ömer Asaf bebek ve tüm 29 Şubat'ta doğan bebeklerimizin umarım nice mutlu yılları olur, sağlıkla büyüsünler" dedi.
"Sıkayım kendimi 1 gün önce veya sonra olsun dedim bebeğimiz sabırsız çıktı"
Bebeğinin 29 Şubat'ta dünyaya gelmesinin kendilerini de şaşırttığını söyleyen 26 yaşındaki anne Elif Lütfüoğlu, "Beklemiyorduk, aslında daha doğuma vardı. Bizim için de sürpriz oldu. Erken olması da iyi oldu aslında bugünün tarihini hiç beklemiyorduk. Dedim sıkayım kendimi 2 gün önce veya sonra olsun ama dünden yatışımız oldu. Bebeğimiz sabırsız çıktı, bugün dünyaya geldi. 4 senede bir çocuğumun doğum gününü kutlamak biraz değişik olacak. Bakalım artık ya bir gün önceden ya bir gün sonradan kutlamayı düşünüyoruz. Artık o da büyüyünce bize sorar 'Benim gerçek doğum günüm neden 4 yılda bir oldu?' diye. 4 yılda bir olması biraz babaannemize yaradı. Yine de kurtulamaz, mecbur o doğum günü kutlanacak. 3'üncü çocuğum, tekrardan anne oldum, mutluyum" ifadelerini kullandı.
"Kendi aramızda 28'inde veya 1 Mart'ta kutlayabiliriz"
3'üncü çocuklarını kucaklarına aldıkları için mutlu olduklarını söyleyen baba Ümit Lütfüoğlu ise, "Normalde 10 Mart'a doğru bekliyorduk, bizim çocuk biraz aceleci davranınca erken geldi. 4 senede bir denk geliyor, onun da kısmetinde bu varmış, iyi ki de geldi. Bizim için fark etmez, yeter ki sağlıklı, mutlu, huzurlu olsun. Biz tarihini kendi aramızda 28'inde, 1 Mart'ta kutlayabiliriz. İlk çocuk diye bu ayrı diyemiyorsun, ikinci çocuğum 15 gün yoğun bakımda kaldı. Bu çocuğumda çok şükür bir şey yok, mutluyuz. Kardeşleri yine yakamıza yapışır, mecbur doğum gününü kutlayacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Başakşehir'de 29 Şubat'ta doğan bebek, ilk doğum gününü 4 yıl sonra kutlayacak - Son Dakika
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