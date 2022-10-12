Başakşehir'de atık kağıtlar sanata dönüşüyor - Son Dakika
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Başakşehir'de atık kağıtlar sanata dönüşüyor

12.10.2022 00:58
Başakşehir'de atık kağıtlar sanata dönüşüyor

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği ERDEM Projesi çerçevesinde Başakşehir'deki 3 okul, ortak projeleriyle hibe desteği almaya hak kazandı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği ERDEM Projesi çerçevesinde Başakşehir'deki 3 okul, ortak projeleriyle hibe desteği almaya hak kazandı. Başakşehir Belediyesi'nin de desteklediği "Sanata Dönüşen Atık Kağıtlar" projesi ile öğrencilere, geri dönüşüm bilincinin aşılanması hedefleniyor.

Sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarıyla Türkiye'ye örnek olan Başakşehir Belediyesi, bu alandaki yenilikçi fikirleri ve projeleri desteklemeye devam ediyor. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Projesi Destek Programı'na bu yıl 370 proje başvurdu. 51 proje hibe desteği almaya hak kazandı. Başakşehir Ömer Döngeloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, M. Emin Saraç İmam Hatip Ortaokulu ve TOKİ Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulu'nun ortaklaşa geliştirdiği ve Başakşehir Belediyesi tarafından desteklenen "Sanata Dönüşen Atık Kağıtlar" projesi de hibe desteği almaya hak kazanan projeler arasında yer aldı.

Atık kağıtları geri dönüştürerek sanatla buluşturduklarını ifade eden proje koordinatörü Nazik Mece, "Projemiz ile kağıt israfının önüne geçerek, geri dönüşümü sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu sayede öğrencilerimize çevre bilinci kazandırıyor, yaşanabilir bir dünyanın kapılarını hep birlikte açmış oluyoruz" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başakşehir'de atık kağıtlar sanata dönüşüyor - Son Dakika

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