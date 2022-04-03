Başakşehir Ramazan etkinliklerine yoğun ilgi - Son Dakika
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Başakşehir Ramazan etkinliklerine yoğun ilgi

03.04.2022 09:35
Başakşehir Ramazan etkinliklerine yoğun ilgi

Başakşehir Belediyesi'nin Ramazan etkinliklerine ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Başakşehir Belediyesi'nin Ramazan etkinliklerine ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Başakşehir Kent Meydanı'ndaki etkinliklere ailesiyle birlikte katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Ramazan ayının rahmet ve bereketini komşularımızla birlikte paylaşacağız" dedi.

Başakşehir Belediyesi, covid-19 salgını nedeniyle iki yıl boyunca dijital ortamda gerçekleştirdiği ramazan etkinliklerini bu sene Başakşehir Kent Meydanı'na taşıdı. Ramazan ayı boyunca birbirinden güzel programlara ev sahipliği yapacak meydanda kitap fuarı ve Mustafa Demirci'nin ilahi dinletisine Başakşehirliler yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Kartoğlu ailesiyle birlikte geldi

Başakşehir Kent Meydanı'nda düzenlenen Ramazan etkinliklerine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, eşi Kübra Kartoğlu, çocukları Yusuf ve Beren ile birlikte katıldı. 56 yayınevinin yer aldığı kitap fuarını ziyaret eden Başkan Kartoğlu, Başakşehirlilerle tek tek konuşarak etkinlik hakkındaki görüşlerini dinledi. Yoğun katılımın olduğu kitap fuarında stantları gezen Başkan Kartoğlu, daha sonra ailesiyle birlikte Mustafa Demirci'nin ilahi dinletisine katıldı.

"Ramazanın rahmetini ve bereketini birlikte paylaşacağız"

Ramazan ayının birlik ve kardeşlik ayı olduğunu ifade eden Başkan Kartoğlu, "Ramazanın rahmetini ve bereketini komşularımızla birlikte paylaşacağız. Kitap fuarımıza, birbirinden değerli isimleri konuk alacağımız programlarımıza tüm komşularımı davet ediyorum" şeklinde konuştu.

İki Afrikalı yan yana

Mutluluğun sesi Radyo Başakşehir de Başakşehir Kent Meydanı'ndaki yerini aldı. Her ramazan geleneksel hale gelen Radyo Sokağı'nın ilk konuğu Afrikalı Ali ve fenomen Alfa oldu. İki Afrikalı'nın yayınına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı. Yayının ardından Başkan Kartoğlu Afrikalı Ali ve fenomen ALFA ile birlikte etkinlik alanında yer alan Başakşehir'in 5 yıldızlı akademilerin bulunduğu standa geldi. Başakşehirliler, akademilerin bulunduğu standa yoğun ilgi gösterdi. - İSTANBUL

Başakşehir Ramazan etkinliklerine yoğun ilgi
Başakşehir Ramazan etkinliklerine yoğun ilgi
Başakşehir Ramazan etkinliklerine yoğun ilgi
Başakşehir Ramazan etkinliklerine yoğun ilgi
Başakşehir Ramazan etkinliklerine yoğun ilgi
Başakşehir Ramazan etkinliklerine yoğun ilgi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başakşehir Ramazan etkinliklerine yoğun ilgi - Son Dakika


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