Başarır: Trump ABD'de Daha Rahat Protesto Ediliyor - Son Dakika
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Başarır: Trump ABD'de Daha Rahat Protesto Ediliyor

06.07.2026 00:23
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CHP'li Başarır, NATO Zirvesi öncesi gözaltılara tepki gösterip Trump'ın protesto edilme hakkını savundu.

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Ankara'da düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi öncesi yapılan gözaltılara ilişkin, "Amerika'da Trump daha rahat protesto ediliyor ama Türkiye'de edilemiyor" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Trabzon'daki Boztepe Volkan Konak Seyir Terası'nda yaptığı açıklamada, Karadeniz programı boyunca vatandaşların partilerine yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Ekrem Bey'e bir özlem var, bir destek var" dedi. Başarır, NATO Zirvesi kapsamında alınan güvenlik önlemlerini ve protestolara yönelik gözaltıları eleştirdi.

Başarır, Karadeniz gezisinde vatandaşların gösterdiği ilgiye teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Biz insanların, halkın, milletin güvenine layık olmaya çalışıyoruz. Zaten siyaset insanla, milletle, halkla yapılan bir şey. Umarım bunu herkes görebilir. Karadeniz gezisinde toplam 35 kilometre yürümüşüz. İl başkanlarımız da Artvin'de, Rize'de, Giresun'da, Trabzon'da... Siyaset güvense ben bugün partinin yönetiminde görünen arkadaşlara 35 metre Trabzon'da yürümelerini tavsiye ediyorum. Bir yürüsünler."

Bu sefer çok yoğun bir şekilde ilgi vardı partimize, bizlere. Ben çok teşekkür ediyorum. Ekrem Bey'e bir özlem var, bir destek var. Birilerine çok tepki var. Umarım bunu görebilirler. Ben sansürlüyerek söylüyorum, çok kısaltarak söylüyorum, 'Lütfen partiyi terk edin. Gerçek sahiplerine teslim edin' diyor Trabzonlular. Bunu her yerde söylüyorlar, her noktada söylüyorlar. Trabzon, Rize, Artvin, Giresun bunu söylüyorsa o koltukta oturmayın beyler."

"TRUMP ABD'DE DAHA RAHAT PROTESTO EDİLİYOR"

"Bakın iki olay beni çok üzmüştür ve rencide etmiştir. Bir-iki askerimin, Mehmetçik'min diri diri yakılması. O alçakların, katillerin ülkemizden çıkması, yakalanmaması ve benim askerimin başına çuval geçirilmesi. Şimdi Trump buraya geliyor. Trump, protesto edilmeyi hak etmiyor mu? Bu kadar Filistinli, İranlı, Orta Doğu'da Müslüman öldürülmüş, katledilmiş, İsrail yapmış, İsrail'e en büyük desteği bu vermiş. 176 tane çocuğu İran'da öldürmüş. Neymiş? Onu protesto etmeyeceğiz. Valla kusura bakmasınlar. Yani Amerika'da Trump daha rahat protesto ediliyor. Ama Türkiye'de edilemiyor. Kim, ne hakla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne Amerikan bayrağını asıyor? Kim asabilir? Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar kim bunu yapabildi? Ama Trump korunsun diye sokağa çıkmamış, ağzını açmamış, adım atmamış yurttaşlarımız, gazeteciler tutuklandı. Neden tutuklandı? Biz NATO'ya ev sahipliği yapıyoruz ama evin sahipleri rahatsız, evin sahipleri taciz ediliyor. Olacak şey değil."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Başarır: Trump ABD'de Daha Rahat Protesto Ediliyor - Son Dakika

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