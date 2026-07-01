Başhekim Şener, Yapay Kalple Görevine Döndü

Trabzon'un Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Osman Şener boynunda çanta içinde taşıdığı kalbi ile hastanenin koridorlarında dolaşıyor, bir zamanlar kendisi gibi yaşam mücadelesi veren hastalara umut oluyor.

Trabzon'un Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Osman Şener, 10 Eylül tarihinde kontrol amacıyla anjiyo oldu. İşlem sırasında daha önce takılan stentin içerisinde tıkanıklık geliştiği belirlendi. Durumu kısa sürede ağırlaşan Şener'in kalbi durma noktasına geldi. Acil müdahalenin ardından by-pass ameliyatı planlanan Şener, ileri tedavi için Ankara'ya sevk edildi.

Yaklaşık 110 gün hastanede tedavi gören Şener, bunun 70 gününü yoğun bakımda geçirdi. Tedavi süreci boyunca birçok kritik operasyon geçiren Şener'in doktorları, ailesine yaşama ihtimalinin son derece düşük olduğunu söyledi. Tüm olumsuz değerlendirmelere rağmen yaşam mücadelesini bırakmayan Şener'e, tedavi sürecinin sonunda yapay kalp destek cihazı takıldı.

Kalbini boynunda taşıyor

Yapay kalp destek cihazıyla hayata yeniden tutunan Şener, kalbinin çalışmasını sağlayan batarya ve kontrol ünitesini boynuna astığı özel çantada taşıyor. Yaşamını cihazıyla birlikte sürdüren Şener, tedavisinin ardından Trabzon'a dönerek görevine yeniden başladı. Yanından bir an olsun ayırmadığı sistemle hem hastalarını muayene ediyor hem de hastanenin yönetimini sürdürüyor.

Havalimanında duygusal karşılama

Görevine yeniden başlayacağını öğrenen meslektaşları, yakınları ve çok sayıda seveni, Şener'i Trabzon Havalimanı'nda karşıladı. Davul ve zurna eşliğinde karşılanan başhekim, gördüğü ilgi karşısında duygusal anlar yaşadı. Sevenleriyle tek tek kucaklaşan Şener, kendisine verilen desteğin tedavi sürecinde en büyük güç kaynaklarından biri olduğunu ifade etti.

Alkışlarla görevine döndü

Trabzon'a dönüşünün ardından kısa süre içerisinde yeniden görevine başlayan Şener'i bu kez hastane personeli ve çalışma arkadaşları alkışlarla karşıladı. Beyaz önlüğünü yeniden giyen başhekim, yapay kalp destek cihazıyla görevini sürdürmeye başladı.

Günün büyük bölümünü hastalarıyla ilgilenerek geçiren Şener, aynı zamanda hastanenin sağlık hizmetlerini geliştirmeye yönelik çalışmalarına da devam ediyor. Yeni ünitelerin kazandırılması ve sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren Şener, yaşadığı zorlu sürecin ardından görevine daha büyük bir motivasyonla sarıldığını söyledi.

"Doktor arkadaşlar yaşam şansımın oldukça düşük olduğunu söylemişti"

10 Eylül tarihinde kontrol amaçlı yapılan anjiyo sırasında başlayan kritik süreci anlatan Şener, "10 Eylül itibariyle başıma bir takım hadiseler geldi. Zorlu süreçler geçirdim. 70 gün yoğun bakım ve üzerine serviste kaldığım 110 günlük bir Ankara serüvenim oldu. Gelişen komplikasyonlarla doktor arkadaşlar yaşam şansımın oldukça düşük olduğunu söylemişti. Sevenlerimizin duasıyla ve Allah'ın izniyle ömrümüz varmış, yaşıyoruz. Tekrar görevime başladım, çok şükür" dedi.

Sürecin anjiyo sırasında geliştiğini belirten Şener, "Kontrol anjiyosu yaptırmıştım. Aslında bir kriz geçirip anjiyo olmadım. Ama anjiyo esnasında stent konulduğu ve konulan stent içerisinde tıkanıklığın geliştiği söylendi. Stent içi tıkanıklık sonrası kalbi durması ve devam eden by-pass süreçleri zorlu oldu. Hamd olsun ayaktayız" diye konuştu.

"Kalbimiz elimizde devam ediyoruz"

Tedavi sürecinde hastanede bulunma kararının iyileşmeye katkı sağladığını düşündüğünü belirten Şener, "Hastanede gerek hastalarımızla ve personelle iyileşme sürecinin daha hızlı olacağı kanaatindeydim. O yüzden Ankara'dan Trabzon'a döndüğümüz andan itibaren mümkün olduğunca hastaneye gelmeye çalıştım. Yavaş yavaş hasta bakmaya başladım. Ameliyat sürecine başlamadım ama zaman içerisinde güç kazandıkça elimizden geldiğince ameliyatlara da başlamayı planlıyorum" şeklinde konuştu.

Kalp destek cihazıyla yaşamını sürdürdüğünü kaydeden Şener, "Kalp destek cihazı ile beraber yaşıyorum. Bu cihaz yıllardan beri insanlarda kullanılan bir cihaz. 15-20 yıldır bu cihaz ile takip edilen hastalar var. İşin içinde olunca farkındalık daha da oluşuyor. Teknolojik olarak bu cihazın daha küçülmesi gündemde. Allah'tan hayırlısı. Alıştım. Kalbimiz elimizde devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"İlk fırsatta görevimin başına gelmek için çaba gösterdim"

Göreve dönme motivasyonunu anlatan Şener, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışmaktan büyük keyif alan bir insanım. Dolayısıyla iyileşmeyi, kendime gelmeyi, hastanede hastalarımız ve çalışanlarımızla çok daha hızlı sağlayacağımı düşündüğüm için ilk fırsatta görevimin başına gelmek için çaba gösterdim. Çok şükür başladık. Beni görünce ekip arkadaşlarımın da keyfi yerine geliyor."

Cihazla yaşamın zorluklarına değinen Şener, şöyle devam etti:

"Bu cihazın belli bir ağırlığı da var. Ama çalışmak ve bir şeyler üretmek bunun ağırlığını hafifletiyor. Evde hasta modunda yatmak ile gelip bir şeyler üretmek, işin başında olmak ve dua almaya devam etmek süreci biraz daha kolaylaştırıyor."

"İnsanoğlu her şeye alışıyor, her zorlu sürece uyum sağlıyor"

Ankara'daki gözlemlerinin kendisine umut verdiğini söyleyen Şener, şu sözleri kullandı:

"Ankara'da bu cihazı kullanan insanlar tanıştım. İnsanlar normal yaşantılarına devam ediyorlar. Genç hastaları da görünce yaşam umudum artıyor. Demek ki bunlar oluyor diyorsun. Kullanmaya başladığım günden itibaren tedirginliklerim hep var ama alıştıkça bunların azaldığını hissediyorum. İnsanoğlu her şeye alışıyor, her zorlu sürece uyum sağlıyor. Bizde bunlara uyum sağlayacağız.

Cihazla ilgili günlük yaşamındaki dikkat çekici anlardan birini de paylaşan Şener, şöyle konuştu:

"Görenler herhalde para çantası zannediyor. Değerli bir şey zannedip çantayı almazlar inşallah tek tedirginliğim. İşin şakasındayız ama bir çok insan benim bu sürecimi yakından takip ettiği için biliyor. Çok yadırganmadı. Hepimiz alıştık."

"Yüzde 1 bile yaşama şansı, umudu yok denilen seviyeden buraya geldik"

Havalimanındaki karşılamayı anlatan Şener, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Sevenlerimin beni havalimanında karşılamasına şaşırdım. Hatta havalimanı çalışanları 'Trabzonspor'a yeni bir futbolcu mu geliyor' diye düşünmüş. Gecenin o saatinde insanların oraya gelmesi çok güzel duygulardı. Herkesten Allah razı olsun."

Tedavi sürecinin ardından günlük yaşamını anlatan Şener, "Deniz mevsimi açıldı yüzememek içimi burkuyor. Briç kulübüne giderek orada arkadaşlarımı görüyorum. Yürüyüş yapmayı seviyorum. Ailemle vakit geçiriyorum. Şuan ki halime çok şükür ediyorum. Nereden nereye geldik. Yüzde 1 bile yaşama şansı, umudu yok denilen seviyeden buraya geldik. Bugünümüze hamd olsun" ifadelerini kullandı. - TRABZON