Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ve Üyeleri Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'i Ziyaret Etti

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ile Basın Konseyi Yüksek Kurul Üyeleri Doğan Satmış ve Üstüner Ünügür, Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.
Başkan Büyükerşen, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.
Büyükerşen'e misafirperverliği için teşekkür eden Türenç, Basın Konseyi'nin UNESCO ve Avrupa Birliği (AB) desteğiyle yürüttüğü proje kapsamında Eskişehir'de görev yapan gazetecilere yönelik düzenlenen "Medyada Etik ve Etik Denetimi" çalıştayı hakkında bilgi verdi.
Türenç, Büyükerşen'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda bozkırın ortasında bir şehir yarattığını dile getirerek, hayata geçirdiği projelerin tüm Türkiye'ye ilham kaynağı olduğunu belirtti. Büyükerşen de gazeteciliğin zor dönemlerden geçtiğini söyleyerek, ziyaret dolayısıyla Başkan Türenç ve Basın Konseyi Yüksek Kurul Üyelerine teşekkür etti.
Konuşma sonrası Türenç, Büyükerşen'e Basın Konseyi tarafından hazırlanan 2023 Basın Özgürlüğü Raporu'nu takdim etti. Büyükerşen de Türenç ve beraberindeki heyete, Avrupa Konseyi tarafından kurulan Demokratik Yönetim İçin Uzmanlık Merkezi'nin Türkiye'de Ankara ve Eskişehir Büyükşehir Belediyeleri'ne demokratik yönetişimin 12 ilkesini taşıyan "Kristal Ödül" verdiğini hatırlatarak, konuklarıyla ödülün Eskişehir'e gelme sürecini paylaştı.
Ziyaret sonunda Türenç, Basın Konseyi Onur Üyesi olan Başkan Büyükerşen'e teşekkür plaketi verdi.
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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