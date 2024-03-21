Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ve Üyeleri Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'i Ziyaret Etti

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Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ile Basın Konseyi Yüksek Kurul Üyeleri Doğan Satmış ve Üstüner Ünügür, Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

Başkan Büyükerşen, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Büyükerşen'e misafirperverliği için teşekkür eden Türenç, Basın Konseyi'nin UNESCO ve Avrupa Birliği (AB) desteğiyle yürüttüğü proje kapsamında Eskişehir'de görev yapan gazetecilere yönelik düzenlenen "Medyada Etik ve Etik Denetimi" çalıştayı hakkında bilgi verdi.

Türenç, Büyükerşen'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda bozkırın ortasında bir şehir yarattığını dile getirerek, hayata geçirdiği projelerin tüm Türkiye'ye ilham kaynağı olduğunu belirtti. Büyükerşen de gazeteciliğin zor dönemlerden geçtiğini söyleyerek, ziyaret dolayısıyla Başkan Türenç ve Basın Konseyi Yüksek Kurul Üyelerine teşekkür etti.

Konuşma sonrası Türenç, Büyükerşen'e Basın Konseyi tarafından hazırlanan 2023 Basın Özgürlüğü Raporu'nu takdim etti. Büyükerşen de Türenç ve beraberindeki heyete, Avrupa Konseyi tarafından kurulan Demokratik Yönetim İçin Uzmanlık Merkezi'nin Türkiye'de Ankara ve Eskişehir Büyükşehir Belediyeleri'ne demokratik yönetişimin 12 ilkesini taşıyan "Kristal Ödül" verdiğini hatırlatarak, konuklarıyla ödülün Eskişehir'e gelme sürecini paylaştı.

Ziyaret sonunda Türenç, Basın Konseyi Onur Üyesi olan Başkan Büyükerşen'e teşekkür plaketi verdi.