Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Personellerle Bayramlaştı - Son Dakika
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Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Personellerle Bayramlaştı

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kurban Bayramı öncesi personellerle bayramlaştı. Özlü, güzel işler yapmaya devam edeceklerini söyledi.

15.06.2024 10:28
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Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kurban Bayramı öncesi personellerle bayramlaştı. Hep birlikte güzel işler yaptıklarını söyleyen Özlü, "Dün olduğu gibi, bugün ve yarın da güzel işlerin en güzellerini Başiskele'mizde yapmaya, milletimize ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Yasin Özlü, Kurban Bayramı tatili öncesinde mesai arkadaşlarıyla bir araya geldi. Özlü, önce belediye ana binasında çalışan personellerle, daha sonra da Ovacık Mahallesi'ndeki belediye yerleşkesinde görevlerini icra eden Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Makine İkmal Bakım ve Onarım ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlükleri'nde çalışan mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı. Bayramlaşma programına Başkan Özlü'nün yanı sıra meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personelleri katıldı.

"Bayram günlerinde edeceğimiz dualarda Filistin'i unutmayalım"

Başiskele'nin geleceği ve halkı için özveriyle çalıştıklarını ifade eden Özlü, "Rabbimiz bizlere hep birlikte sağlıkla bir bayrama daha ulaşmayı nasip etti. İnşallah bu hafta sonu pazar günü Kurban Bayramı'mızı idrak edeceğiz. Ailelerimizle sağlıklı, huzurlu, kazasız belasız bir bayram tatili geçirmenizi Cenab-ı Hakk'tan diliyorum. Tabii biz ülkemizde bayramı yaşarken dünyanın başka bir tarafında özellikle şu ara Gazze'de, bizim din kardeşlerimiz, terör devleti İsrail tarafından düzenlenen katliamla adeta soykırıma uğruyor. Bu bayram inşallah Filistin'de kalıcı bir çözümün ve barışın sağlanmasına vesile olsun. Bayram günlerinde edeceğimiz dualarda Filistin'i unutmayalım" dedi.

"Milletimize ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz"

5 yılı aşkın süredir güzel işler yaptıklarını dile getiren Başkan Özlü, "Her anımız bu şehir için. Bir karar veriyoruz ve bu kararları yerine getirirken geleceği düşünüyoruz. Bir şeyleri yaparken aslında amacımız gelecek nesillere güzel bir miras bırakmaktır. Hep birlikte verdiğimiz birçok kararla şehrin geleceğini kurarken daha yaşanılacak bir şehri çocuklarımıza miras bırakmış olacağız. Ben tekrar yaptığınız katkılardan dolayı hepinize tek tek çok teşekkür ediyorum. İnşallah dün olduğu gibi, bugün ve yarın da güzel işlerin en güzellerini Başiskele'mizde yapmaya, milletimize ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Personellerle Bayramlaştı - Son Dakika

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