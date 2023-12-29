 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Başiskele Belediyesi Çocuklara ve Gençlere Doğa Yürüyüşü Kulübü ve İzcilik Kursu Açıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Başiskele Belediyesi Çocuklara ve Gençlere Doğa Yürüyüşü Kulübü ve İzcilik Kursu Açıyor

Başiskele Belediyesi, doğayla iç içe olmayı seven ve doğa sporlarına meraklı gençler için izcilik kursu ve doğa yürüyüşü kulübü açıyor. İlçede ikamet eden 10-13 yaş arası çocuklar, Yeniköy Merkez Mahallesi'nde verilecek kursa başvuru yapabilecekler. Kurs kapsamında çocuklar, izcilik ile ilgili teorik bilgileri öğrenerek doğada kamp kuracak ve izcilik faaliyetlerini gerçekleştirecekler.

Başiskele Belediyesi Çocuklara ve Gençlere Doğa Yürüyüşü Kulübü ve İzcilik Kursu Açıyor
29.12.2023 - 14:56,
Abone Ol

Başiskele Belediyesi, ilçedeki çocuklara ve gençlere yönelik doğa yürüyüşü kulübü ve izcilik kursu açıyor.

Başiskele'de, doğayla iç içe olmayı seven ve doğa sporlarına meraklı gençler için Başiskele Belediyesi tarafından izcilik kursu açılırken, doğa yürüyüşü Kulübü kurulacak.

Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde açılacak izcilik kursuna ilçede ikamet eden 10-13 yaş arası çocuklar başvuru yapabilecek. Yeniköy Merkez Mahallesi Ala Mekan'da verilecek kursa son başvuru tarihi 31 Aralık Pazar günü olarak belirlendi. Kursta izcilik ile ilgili teorik bilgileri öğrenen çocuklar, daha sonra doğada kamp kuracak ve izcilik faaliyetlerini gerçekleştirecekler. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Başiskele, Doğa, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başiskele Belediyesi Çocuklara ve Gençlere Doğa Yürüyüşü Kulübü ve İzcilik Kursu Açıyor - Son Dakika


15:56
TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48
Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:22
KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak
15:13
TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı
14:50
Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım
14:44
Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı
14:42
İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş
14:39
Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi

Son Dakika
15:56 TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48 Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:22 KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak
15:15 Süper Kupa öncesi büyük kriz! Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayabilir
15:13 TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı
14:50 Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım
14:44 Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı
14:42 İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş
14:39 Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi
14:08 Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 16:18:48. #1.12#
SON DAKİKA: Başiskele Belediyesi Çocuklara ve Gençlere Doğa Yürüyüşü Kulübü ve İzcilik Kursu Açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement