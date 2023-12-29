Başiskele Belediyesi Çocuklara ve Gençlere Doğa Yürüyüşü Kulübü ve İzcilik Kursu Açıyor

Başiskele Belediyesi, ilçedeki çocuklara ve gençlere yönelik doğa yürüyüşü kulübü ve izcilik kursu açıyor.

Başiskele'de, doğayla iç içe olmayı seven ve doğa sporlarına meraklı gençler için Başiskele Belediyesi tarafından izcilik kursu açılırken, doğa yürüyüşü Kulübü kurulacak.

Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde açılacak izcilik kursuna ilçede ikamet eden 10-13 yaş arası çocuklar başvuru yapabilecek. Yeniköy Merkez Mahallesi Ala Mekan'da verilecek kursa son başvuru tarihi 31 Aralık Pazar günü olarak belirlendi. Kursta izcilik ile ilgili teorik bilgileri öğrenen çocuklar, daha sonra doğada kamp kuracak ve izcilik faaliyetlerini gerçekleştirecekler. - KOCAELİ