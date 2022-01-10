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Başiskele Belediyesi'nden gazetecilere moral gecesi - Son Dakika

Başiskele Belediyesi'nden gazetecilere moral gecesi

10.01.2022 09:49
Başiskele Belediyesi'nden gazetecilere moral gecesi

Başiskele Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve 16 Ocak Basın Onur Günü dolayısıyla Başiskele'de türkü akşamı programı düzenledi.

Başiskele Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve 16 Ocak Basın Onur Günü dolayısıyla Başiskele'de türkü akşamı programı düzenledi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün ev sahipliğinde bir otelde gerçekleştirilen programa Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan ve yönetimi, basın mensupları ve aileleri katıldı. Cemiyet Başkanı Cemal Kaplan, organizasyon dolayısıyla Yasin Özlü'ye teşekkürlerini sundu.

"Moral vermek istedik"

Yasin Özlü ise programda yaptığı konuşmada, basın mensuplarının zorlu şartlarda kamuoyunu bilgilendirmenin peşinde olduklarını her zaman bildiklerini vurgulayarak, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve 16 Ocak Basın Onur Günü münasebetiyle böyle güzel bir organizasyon yaparak siz değerli gazeteci arkadaşlarımıza destek ve moral vermek istedik. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Cemal Kaplan başta olmak üzere katılımlarınızdan dolayı ve hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Başiskele Müzik Okulları eğitmenleri Bukte Saatcı, Furkan Kayaoğlu ve Fırat Nadir Bilgin tarafından konser verildi. İstek türkülerin seslendirildiği türkü akşamı, keyifli ve renkli anlara sahne oldu. - KOCAELİ

Başiskele Belediyesi'nden gazetecilere moral gecesi
Başiskele Belediyesi'nden gazetecilere moral gecesi

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Gazeteciler Günü, Başiskele, Kocaeli, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başiskele Belediyesi'nden gazetecilere moral gecesi - Son Dakika


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