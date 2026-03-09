Başiskele Belediyesi\'nden Batı Trakya\'da gönül sofrası

Başiskele Belediyesi, Yunanistan'da Batı Trakya Türkleri'nin yoğun olarak yaşadığı İskeçe'de iftar programı düzenledi.

Başiskele Belediyesi, Ramazan'ın manevi iklimini gönül coğrafyalarında da yaşatıyor. Geçtiğimiz günlerde Suriye ve Gazze'de Başiskele halkı adına iftar sofraları kuran Başiskele Belediyesi, geçen yıllarda olduğu gibi bu Ramazan ayında da Batı Trakya'da iftar sofrası kurdu. Başiskele'den İskeçe Kırköy'e uzanan gönül köprüsüyle kurulan iftarda soydaşlar aynı sofrada buluştu. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içinde hep birlikte dualar edildi ve oruçlar açıldı. İskeçe'ye bağlı Kırköy'de gerçekleştirilen iftar programına Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü başta olmak üzere İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, İskeçe Türk Birliği Başkanı Kerem Abdurrahimoğlu, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi Başkanı Yüksel Öztürk ile yönetim kurulu üyeleri ve yüzlerce İskeçeli soydaşlar katıldı.

Başkan Özlü: "Gönül köprülerimizi daha da güçlendireceğiz"

İftar programında konuşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Batı Trakya'daki soydaşlarla gönül bağlarının güçlü olduğunu vurguladı. Ramazan'ın rahmetini, bereketini, birlik ve beraberliğini İskeçe'de soydaşlarıyla birlikte paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Özlü, "Başiskele Belediyesi olarak Balkanlar'daki kardeşlerimizle gönül köprülerimizi daha fazla güçlendirmeyi bir vazife olarak görüyoruz. Tarihimizden aldığımız ilhamla geleceğe birlikte yürümek istiyoruz" dedi.

"Türkiye her zaman soydaşlarımızın yanında"

İskeçe'nin asırlardır Türk kültürünün ve medeniyetinin önemli merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Özlü, Batı Trakya Türklerinin bu mirası yaşatarak büyük bir sorumluluk üstlendiğini belirtti. Batı Trakya Türkleri'nin yaşadığı sorunları da yakından takip ettiklerini dile getiren Özlü, eğitimden vakıf mallarına ve dini özgürlüklere kadar birçok konuda verilen hak mücadelesini desteklediklerini ifade ederek, Türkiye'nin her zaman soydaşlarının yanında olduğunu söyledi.

Başkan Özlü konuşmasını, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisiyle tamamladı.