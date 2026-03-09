Başiskele Belediyesi'nden Batı Trakya'da gönül sofrası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başiskele Belediyesi'nden Batı Trakya'da gönül sofrası

Başiskele Belediyesi\'nden Batı Trakya\'da gönül sofrası
09.03.2026 14:01  Güncelleme: 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başiskele Belediyesi, Batı Trakya Türkleri ile Ramazan'ı paylaşmak üzere İskeçe Kırköy'de iftar programı düzenledi. Başkan Yasin Özlü, soydaşlarla güçlü gönül bağları kurduklarını vurguladı.

Başiskele Belediyesi, Yunanistan'da Batı Trakya Türkleri'nin yoğun olarak yaşadığı İskeçe'de iftar programı düzenledi.

Başiskele Belediyesi, Ramazan'ın manevi iklimini gönül coğrafyalarında da yaşatıyor. Geçtiğimiz günlerde Suriye ve Gazze'de Başiskele halkı adına iftar sofraları kuran Başiskele Belediyesi, geçen yıllarda olduğu gibi bu Ramazan ayında da Batı Trakya'da iftar sofrası kurdu. Başiskele'den İskeçe Kırköy'e uzanan gönül köprüsüyle kurulan iftarda soydaşlar aynı sofrada buluştu. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içinde hep birlikte dualar edildi ve oruçlar açıldı. İskeçe'ye bağlı Kırköy'de gerçekleştirilen iftar programına Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü başta olmak üzere İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, İskeçe Türk Birliği Başkanı Kerem Abdurrahimoğlu, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi Başkanı Yüksel Öztürk ile yönetim kurulu üyeleri ve yüzlerce İskeçeli soydaşlar katıldı.

Başkan Özlü: "Gönül köprülerimizi daha da güçlendireceğiz"

İftar programında konuşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Batı Trakya'daki soydaşlarla gönül bağlarının güçlü olduğunu vurguladı. Ramazan'ın rahmetini, bereketini, birlik ve beraberliğini İskeçe'de soydaşlarıyla birlikte paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Özlü, "Başiskele Belediyesi olarak Balkanlar'daki kardeşlerimizle gönül köprülerimizi daha fazla güçlendirmeyi bir vazife olarak görüyoruz. Tarihimizden aldığımız ilhamla geleceğe birlikte yürümek istiyoruz" dedi.

"Türkiye her zaman soydaşlarımızın yanında"

İskeçe'nin asırlardır Türk kültürünün ve medeniyetinin önemli merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Özlü, Batı Trakya Türklerinin bu mirası yaşatarak büyük bir sorumluluk üstlendiğini belirtti. Batı Trakya Türkleri'nin yaşadığı sorunları da yakından takip ettiklerini dile getiren Özlü, eğitimden vakıf mallarına ve dini özgürlüklere kadar birçok konuda verilen hak mücadelesini desteklediklerini ifade ederek, Türkiye'nin her zaman soydaşlarının yanında olduğunu söyledi.

Başkan Özlü konuşmasını, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisiyle tamamladı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Batı Trakya, Başiskele, Kültür, Kırköy, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başiskele Belediyesi'nden Batı Trakya'da gönül sofrası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Lübnan’ın güneyine beyaz fosforlu saldırı İsrail'den Lübnan'ın güneyine beyaz fosforlu saldırı
CENTCOM’dan “İran’da sivilleri hedef alabiliriz“ tehdidi CENTCOM'dan "İran'da sivilleri hedef alabiliriz" tehdidi
İlkin Aydın’dan Galatasaraylı taraftarla laf dalaşına giren Ebrar Karakurt’a göndermeli cevap İlkin Aydın'dan Galatasaraylı taraftarla laf dalaşına giren Ebrar Karakurt'a göndermeli cevap
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Füze menzilimizi 2 bin kilometre altında tuttuk İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Füze menzilimizi 2 bin kilometre altında tuttuk
Konya’da bol aksiyonlu maçta kazanan yok Konya'da bol aksiyonlu maçta kazanan yok
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor’da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü

14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
14:35
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor
14:20
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
14:02
Trump’ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
13:56
Lider oldu ama her şeyini kaybetti İşte acı tablo
Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo
13:46
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye’nin sıralaması
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 15:16:38. #7.12#
SON DAKİKA: Başiskele Belediyesi'nden Batı Trakya'da gönül sofrası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.