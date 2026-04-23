Başkanlık koltuğu 23 Nisan\'da öğrenciye emanet edildi

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu 3. sınıf öğrencisi Melisa Seki'ye devretti.

Levent Kırca - Oya Başar İlkokulu öğrencisi Melisa Seki'nin temsili olarak başkanlık görevini devraldığı ziyarette, renkli ve duygusal anlar yaşandı. Minik başkan, belediyenin çocuklara yönelik çalışmaları hakkında Başkan Özlü'den bilgi alırken, düşüncelerini de paylaşarak geleceğe dair umut verdi. Ziyaretin ardından sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan Başkan Yasin Özlü, 23 Nisan'ın anlam ve önemine dikkat çekerek, "Dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan'da, başkanlık koltuğunu geleceğin emanetçilerine devrettik. Melisa Seki, bugün koltuğumuzu devralarak bizlere umut ve heyecan verdi. Rabbim, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın bahtını açık, yollarını aydınlık eylesin. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

Başkan Özlü ayrıca, devam eden projeler hakkında minik başkan Melisa'ya bilgi verdiklerini ve onun görüşlerini dinlediklerini belirtti. - KOCAELİ