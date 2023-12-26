Başiskele\'de Gençlik Merkezi\'nde çocuklar planetaryum deneyimi yaşadı

Başiskele Belediyesi tarafından gençlere yönelik çağın şartlarına uygun olarak modern ve estetik tarzda yapılan Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde çocuklar planetaryum deneyimi yaşadı.

Teknolojik altyapısı ve modern görünümüyle Türkiye'nin en donanımlı gençlik merkezinde müzikten işaret dili eğitimine, robotik kodlamadan hat sanatı ve psikoloji atölyelerine, sosyal medya kurslarından değerler eğitimine kadar birçok alanda eğitimler verilirken, Başiskeleli çocuklar ilk kez planetaryum deneyimi yaşadı. İnsan ufkunun sınırlarını ve ötesini, 360 derece bir evren küresi içinde izlemeye imkan sağlayan küresel bir tecrübe alanı olan planetaryumda, özellikle uzay temalı filmler gösterilirken, çocuklar büyük bir hayranlık ve heyecanla evreni tanıdı. - KOCAELİ