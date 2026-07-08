Pençe-Kilit şehidi Ömür Ertuğrul Sarı anıldı - Son Dakika
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Pençe-Kilit şehidi Ömür Ertuğrul Sarı anıldı

Pençe-Kilit şehidi Ömür Ertuğrul Sarı anıldı
08.07.2026 10:14  Güncelleme: 10:15
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı, şehadetinin 4'üncü yılında Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde anıldı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı, şehadetinin 4'üncü yılında Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde anıldı.

Başiskele Belediyesi ve ilçe protokolünün katılımıyla Kullar Semt Meydanı'nda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Mevlid-i Şerif'in okunduğu etkinlikte, şehit Sarı ve vatan uğruna hayatını kaybeden tüm kahramanlar için dua edildi.

Programa, şehidin annesi Gül ve babası Bayram Sarı'nın yanı sıra Kocaeli Vali Yardımcısı Salih Bıçak, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akari, Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Arif Serkan Aydemir, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri ve katılımcılar, şehit ailesine taziye dileklerini iletti.

"Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak hepimizin görevi"

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, programda yaptığı konuşmada, şehitlerin hatıralarını yaşatmanın önemine vurgu yaptı. Özlü, "Bu topraklar, kahramanlarımızın fedakarlıkları sayesinde vatan olmuştur. Şehitlerimiz, milletimizin en kıymetli emanetidir. Onların aziz hatıralarını yaşatmak ve emanetlerine sahip çıkmak hepimizin görevidir" ifadelerini kullandı.

Program, edilen duaların ardından sona erdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pençe-Kilit şehidi Ömür Ertuğrul Sarı anıldı - Son Dakika

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