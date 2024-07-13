Başiskele'de Yaz Dönemi Atölyeleri Başlıyor - Son Dakika
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Yerel

Başiskele'de Yaz Dönemi Atölyeleri Başlıyor

Başiskele Belediyesi, çocuk ve gençlerin fiziksel, ruhsal, bilişsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yaz dönemi atölyeleri düzenliyor. Atölyelerde öğrenciler eğlenceli ve verimli bir yaz tatili geçirecek.

13.07.2024 10:33
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Başiskele'de çocuk ile gençlerin fiziksel, ruhsal, bilişsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yaz dönemi atölyeleri başlıyor.

2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın sona ermesiyle yaz tatiline giren Başiskele'nin ala gençleri, çeşitli atölyelerde hem eğlenecek hem de çeşitli şeyler öğrenerek keyifli ve verimli yaz tatili yaşayacak. İlçenin dört bir tarafında bulunan gençhanelerde yapılacak atölyelerde 8-12 yaş arası öğrenciler, ara tatillerde olduğu gibi yaz tatillerini de daha eğlenceli, kaliteli ve verimli geçirecek. Genc-i Ala Gençlik Modeli ile ilçedeki çocuklar ve gençlere eğitim, kültür, bilim, sanat ve sporda büyük destek sağlayan Başiskele Belediyesi, yaz dönemi için yine dolu dolu etkinlik takvimi oluşturdu. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi ve Ala Mekan'da çeşitli eğitim ve atölye çalışmalarına ilave olarak kentin dört bir köşesindeki Gençhanelerde de eğitimler başlıyor. Eğlenceli Bilim ve Deney Atölyesi, ilk olarak Altınkent Gençhane'de 16 Temmuz Salı günü saat 10.30'da başlayacak.

Kontenjanların sınırlı tutulduğu ve tamamen ücretsiz olarak düzenlenecek eğitimlere başvurular online olarak alınmaya başlandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Başiskele, Çocuk, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başiskele'de Yaz Dönemi Atölyeleri Başlıyor - Son Dakika

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