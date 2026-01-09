Başkan Akın: "Basın, demokrasinin en önemli yapı taşıdır"

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Halkın doğru, tarafsız ve zamanında bilgiye ulaşması için büyük bir özveriyle görev yapan tüm basın emekçilerimizin bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Basının demokrasinin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, emeğin ve sorumluluğun günü olan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü büyük bir iftiharla kutladığını belirtirken, "Halkın doğru, tarafsız ve zamanında bilgiye ulaşması için büyük bir özveriyle görev yapan tüm basın emekçilerimizin bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum" dedi.

"Gazetecilik, güçlü bir kent hafızasıdır"

Gazeteciliğin Balıkesir'de sadece bir meslek olmanın yanı sıra aynı zamanda güçlü bir kent hafızasının temeli olduğunu belirten Akın, "Kentimizin sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamıyla içinde barındırdığı Kuvayımilliye ruhu yıllardır sizlerin kalemiyle, objektifiyle ve emeğiyle kayıt altına alınmaktadır. Sizler sayesinde Balıkesir'in sesi Türkiye'ye, hatta dünyaya ulaşmaktadır. Kentimizde Cumhuriyet öncesine uzanan, Kurtuluş Savaşı yıllarında dahi kesintiye uğramadan bugünlere ulaşan güçlü ve onurlu bir basın geleneği vardır. Kurtuluş Savaşı yıllarında Hasan Basri Çantay'la ateşlenen Balıkesir basını ilerleyen dönemlerde Münir Yenal, Ekrem Balıbek ve Reşit Kıpçak gibi birçok emektar gazetecimiz sayesinde kurumsallaşarak kentin güçlü bir sesi olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Eleştirinin olmadığı yerde gelişim olmaz"

Akın, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak yerel demokrasiyi güçlendirmenin yolunun, basınla açık, şeffaf ve samimi bir iletişim kurmaktan geçtiğine inanıyoruz. Bu anlayışla yerel demokrasiyi güçlendirmek adına Balıkesir'imizde görev yapan tüm basın emekçilerinin eleştirilerini büyük bir samimiyetle karşılıyor, bu katkıyı kentimizin gelişimi açısından son derece değerli buluyoruz. Çünkü biliyoruz ki eleştirinin olmadığı yerde gelişim olmaz. Bu kenti güzelleştirmek için hepimize büyük görevler düşüyor. Bunun farkındayız. Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Basın, milletin müşterek sesidir.' sözünü aklımızdan çıkarmadan Balıkesir'imiz için gazetecilerimizin de fikrini alarak adımlar atmayı sürdürüyoruz. Bu vesileyle görevleri başında hayatını kaybeden tüm basın emekçilerini rahmetle anıyor, Balıkesir'imizde görev yapan tüm gazetecilere sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Kentimizin sesi olan, halkın haber alma hakkı için emek veren tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü bir kez daha yürekten kutluyorum. Hepinize saygılar sunuyorum." - BALIKESİR